"Sheinbaum, hoy el primer mes", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ignoran que el que perdona, como el que paga una deuda, es el más aliviado.

Florestán.





Hoy se cumple el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, plazo insuficiente para hablar de un personal estilo de gobernar, aunque ya apunta, le faltan 71 meses a su sexenio, periodo ese en el que ha estado centrada en las reformas constitucionales que heredó de su antecesor, marcadamente la judicial, la más complicada, pero ya aprobada y el tema de la inseguridad, que también le dejó López Obrador con un saldo de 199 mil 621 muertos, 51 mil 500 desparecidos, la mayoría asesinados y un clima de expansión territorial, diversificación e impunidad del crimen organizado tras el fracaso de su falso "abrazos, no balazos".

También ha superado el método López Obrador de agredir, calumniar, insultar y mentir, ofender y ya hablaré, luego, del control que este ejerce sobre Morena a través de un hilo directo y carnal.

Y es en esos otros temas en los que Sheinbaum ha empezado a marcar, le decía, ese su personal estilo de gobernar.

Primero, enfrentar la violencia con un esquema estratégico, no con un falso karma publicitario, los abrazos, cuando en los primeros días de gobierno ha establecido una estrategia que se basa, sí, claro, en atender las causas, que no se atendieron, pero en forma simultánea establecer una coordinación con base en la inteligencia y el reforzamiento de la Guardia Nacional, más la Sedena y Marina.

Otra señal es la misma mañanera, que dejó de ser el paredón presidencial, manejado por Jesús Ramírez Cuevas, quien aún presume influir.

Una más sería su aparición en las zonas devastadas de Acapulco, a consolar, escuchar y oír a los damnificados, lo que aquel siempre evitó con el falso argumento de respetar la investidura presidencial que Claudia, con sus recorridos, ha fortalecido.

Otro punto se verá en la elección de la titular de la CNDH que el de Palenque quiere que repita Rosario Piedra.

En esto, no me refiero, no, a un rompimiento, que nunca será de aquí hacia allá, de haberlo, será de López Obrador hacia acá.

Pero un personal estilo de gobernar, ya asoma.





RETALES

1.- ORDEN. Adán Augusto López Hernández puso en orden al presidente del Senado que, tras recibir las renuncias de ocho ministros de la Corte, dijo que igual no se las aceptaba. El coordinador dijo que no es momento de debatir el asunto;

2.- RECLAMO. Es válido el que Alejandro Gertz Manero insista en la necesidad de que el FBI responda por qué dejó ir al piloto del avión, con matrícula clonada que llevó a Nuevo México a Ismael "Mayo" Zambada. ¿Quién lo contrató, cómo cruzó? y varias preguntas más; y

3.- CUENTAS. El día 15 vence el plazo para que Hacienda presente a los diputados los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. A ver cómo resuelve Rogelio Ramírez de la O el rompecabezas y si le sale. ¿Por qué esperar al último minuto?

Nos vemos mañana, pero en privado.