"Andrés Manuel, la herencia de Andrés Manuel", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Al nepotismo le llaman relevo generacional.

Florestán.





De acuerdo al diccionario, nepotismo es la utilización de un cargo para designar [CM1] a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores al margen del principio de mérito o capacidad.

Con base a lo anterior casi todos los presidentes de México han caído en esta perversión.

De los que me han tocado completos en mis 56 años de reportero, Luis Echeverría (1970-76) designó a su hermano Rodolfo director del Banco Cinematográfico; José López Portillo (1976-82) a su hermana Margarita directora de RTC, a su hijo, José Ramón, el orgullo de su nepotismo, subsecretario de Programación y a Rosa Luz Alegría, titular de Turismo; de Miguel De la Madrid (1982-88) no se recuerda a nadie; tampoco de Carlos Salinas, (1988-94) pero no habría gestión de gobierno en la que no participara su hermano Raúl; nunca se supo de un nepote de Ernesto Zedillo (1994-2000) ni de Vicente Fox (2000-06) de no ser por los hijos de su esposa Martha; de Felipe Calderón (2006-12) el caso de su cuñado Hildebrando Zavala, cuya empresa operaba desde antes, ni de Enrique Peña Nieto (2012-18).

Y así llegamos al régimen de López Obrador (2018-24), cuando se relacionó a dos de sus hermanos, a una prima y, en algún momento, a algunos de sus hijos, pero no los colocó en su gobierno aunque sí cerca y en relaciones no claras con empresarios venidos mucho más, allá en el edén de su Tabasco.

Se supo de la gestión política permanente del segundo de sus tres vástagos, en la selección de candidatos y en cargos de gobierno, en algunas empresas del Estado y en obras públicas.

Pero el remate, la continuidad, su herencia política es la designación de Andrés Manuel López Beltrán en el cargo más importante de Morena, secretario de Organización, en sus condiciones de hijo del fundador de ese movimiento, incluso por encima de su presidenta, Luisa María Alcalde, que seguirá su línea, línea que vendrá de casa de la Chingada, su finca en Tabasco.

Y si no, al tiempo; al tiempo, al cambio, al conflicto o a los tres.





RETALES

1.- FILIAL. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció ayer, a toda prisa, el inicio del proceso de elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial y le pregunto: ¿Cómo va a organizarlo si esa reforma constitucional carece de ley reglamentaria?;

2.- LIGA. Morena sigue estirando la liga en Jalisco para que su también cercano operador, el Tribunal Electoral, cancele las elecciones del 2 de junio, que dio la victoria al emecista Pablo Lemus, a favor de la morenista Claudia Delgadillo, Quieren todo; y

3.- BOCAZAS. Al iniciar esta legislatura, el pasado día uno, tanto Fernández Noroña como Alfonso Ramírez Cuéllar aseguraron que no habría vallas ni alambre de púas en los recintos legislativos. Ayer ya las levantaron en San Lázaro.

Nos vemos mañana, pero en privado.