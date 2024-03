"Entre la duda y la sospecha", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Para el tiempo que le queda al cura en el monasterio…

Florestán

En las últimas 36 horas se registraron dos hechos de los que no me queda clara su autoría.

Primero el video de un cártel del crimen organizado en el que su jefe exime al presidente López Obrador de cualquier apoyo del narcotráfico para sus campañas electorales, tema del que no ha podido salir en semanas a pesar de su facilidad de cambiar la conversación y, el segundo, el asalto que se atribuye a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala y que seis días antes de que termina su sexenio se cumplirán diez años sin saber de su mala suerte.

Respecto al video, me parece extraño el tono y lectura del mensaje que por la forma y expresión por un momento me recordó cierto ritmo militar. También me llama la atención la perfecta posición de firmes de sus integrantes, la pulcritud de sus uniformes y el arma común, un fusil FX-05 Xiuhcóatl que, me dijo un experto, es de fabricación y uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Pero por encima de todo, si el video es auténtico, qué grave. Si es una suplantación, peor.

El otro evento que me llevó al terreno de la duda es la facilidad con la que quienes fueron señalados simpatizantes de los 43 desaparecidos pudieron llegar hasta la puerta de Moneda de Palacio Nacional, cómo durante varios minutos vandalizaron, lanzaron explosivos, consiguieron una camioneta de la CFE y con ella como ariete, la derribaron y luego, sin que todavía nadie interviniera, ingresaran al patio interior donde llegaron hasta unas vallas que les impidieron alcanzar el salón Tesorería donde a pesar del escándalo, López Obrador siguió con su mañanera sin inmutarse y sin que nadie le dijera que tenía que abandonar el salón.

No sé. En ninguno de los casos me quedó clara su autenticidad.

Y no sé si seré yo, o serán los hechos.

Pero los dos son de alto riesgo: que una banda del crimen organizado salga a exculpar al Presidente de la República y que con esa facilidad, vándalos asalten e ingresen a su palacio que pareció desguardado.

RETALES

1.- VIOLENTO. Xóchitl Gálvez denunciará por violencia de género a Epigmenio Ibarra, que la llamó esperpento, sin poder explicar qué significaba pero como un insulto. ¿Qué tal que alguien de enfrente se lo dijera a Claudia Sheinbaum? La impunidad;

2.- BAJE. Morena bajó a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, de la reelección. Fue la misma que se reunió con el jefe de Los Ardillos. Ya era delirante; y;

3.- CONGRESO. Tras la batalla por la Presidencia, la prioridad debe ser el Congreso de la Unión. Impedir que quien la gane tenga la mayoría, ya no diga calificada de dos tercios, sino la absoluta de la mitad más uno, que es prioridad confesa de López Obrador para sacar sus reformas en septiembre y las que sigan.

Nos vemos mañana, pero en privado.