"Es el Congreso, pendejos", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

A veces no saben vivir consigo mismos. Y esa es su condena.

Florestán.

Cuando al día de hoy todo parece soplar a favor de Claudia Sheinbaum para que sea la primera presidenta de México, no sé cómo se desarrolle el correr de los próximos cuatro meses en los que arranca con ventaja, el tema prioritario, pero ignorado, es el Congreso,

Me refiero a que estando, hoy, insisto, inclinada la Presidencia de la República para la candidata de Morena, no es así en el destino del Poder Legislativo, donde en aras de los equilibrios democráticos es peleable y alcanzable para la oposición y para la sociedad y ser el contrapeso del Ejecutivo, toda vez que el Judicial, por la elección del ministro (a) número cuatro, en diciembre, no lo será al conseguir el régimen la mayoría bloqueadora de controversias constitucionales a su favor.

Por eso el objetivo de la sociedad debe ser el Congreso, el mismo que el del presidente López Obrador, su Plan C y el de la próxima presidenta y alcanzar no sólo la mayoría calificada de las tres cuartas partes para bloquear cualquier reforma constitucional si no más allá, construir la mayoría absoluta, la mitad de los legisladores más uno, con lo que sería más que suficiente, e ir a más, a la contrabalanza total: la mayoría simple.

Ese es, para mí, la prioridad de la oposición, aún por encima de la Presidencia de la República, hoy inalcanzable, aunque viable, por ser más realista y democrática, porque una cosa es una presidenta con mayoría en el Congreso y otra, muy diferente, sin ella.

Por eso sostengo que la prioridad hoy alcanzable de la oposición es el Poder Legislativo, toda vez que en el Judicial y, de ser Sheinbaum la presidenta, tendrá el freno a la mayoría calificada de la Corte, lo que no depende de la sociedad, como sí alcanzarla en el Congreso.

A ver si la oposición y, la sociedad, lo entienden.

RETALES

1.- CERCO. En la estrategia de López Obrador de cercar a su sucesora mandó la reelección de Jenaro Villamil, un impresentable, como presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión, que no logrará por carecer de la mayoría calificada del Senado. Villamil, para su supervivencia, ha puesto al servicio de Morena los medios estatales, lo que es una violación a Ley Electoral;

2.- CASERO. López Obrador acusó a la derecha conservadora y neoliberal de haber hackeado, estoy seguro que no sabe explicarlo, la fuente de datos de la Presidencia y hacer públicos datos personales de reporteros y cortesanos de la mañanera. Pero el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Calderón, dijo que un exfuncionario de la Presidencia fue el que lo filtró; y

3.- GIRA. Xóchitl Gálvez se va a Washington y a Madrid. Entiendo lo primero, pero no lo segundo. ¿Qué votos le va a dar esta visita a España dejando temas pendientes aquí? Mientras, Sheinbaum se concentra en lo elemental, lo local.

Nos vemos mañana, pero en privado.