"Asesinatos, sus peores datos", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Los mediocres siempre han sido enemigos de la inteligencia.

Florestán.

Cuando el presidente López Obrador discutía, que no respondía, a la pregunta de Jorge Ramos sobre la inseguridad y el número de homicidios dolosos a lo largo de su gobierno, dijo que México es un país pacífico en el que la principal causa de muertes era el infarto.

Y sí, pero eso mismo podrían haber dicho todos sus antecesores, el infarto al corazón, que en los seis primeros meses de 2023, de acuerdo a la encuesta del Inegi, sumó 97 mil 187 muertes, seguido de diabetes mellitus, con 55 mil 885; tercero, tumores malignos, 45 mil 409; cuarto, enfermedades de hígado, 19 mil 819; quinto accidentes, 19 mil 230; sexto, enfermedades cerebrovasculares, 17 mil 766; séptimo, influenza y neumonía, 16 mil 386; octavo, homicidios, 15 mil 82; noveno, enfermedades pulmonares, nueve mil 953 y décimo, insuficiencia renal, siete mil 800. Ya si vemos 2023 en conjunto en la mayoría de los casos la multiplicación por dos de estas cifras es el total anualizado.

Así que si bien es cierto lo que dijo López Obrador, en México la principal causa de muerte es el corazón, eso no justifica el disparo de homicidios dolosos desde el 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, 177 mil 942, distribuidos anualmente así: 2019, 36 mil 661 personas asesinadas, tres mil 55 mensuales, cien diarias; 2020, el peor año, con 36 mil 773 homicidios dolosos, tres mil 64 mensuales, 101 al día; 2021, 35 mil 700, dos mil 975 mensuales, 98 diarios; 2022, 33 mil 287, dos mil 774 mensuales, 91 diarios; 2023 bajó a 30 mil 523, dos mil 266 mensuales, 79 diarios.

Y de mantenerse esa media de dos mil 400 asesinatos al mes, cerraría su sexenio en torno a 198 mil, el más sangriento de todos cuando Vicente Fox sumó 60 mil 280; Felipe Calderón, 120 mil 463 y Enrique Peña Nieto, 156 mil. Aunque es verdad lo que dijo ayer, el infarto es la principal causa de muerte, natural, en nada atenúa el récord de homicidios en su gobierno.

RETALES

1.- IMPUNIDAD. Para el INE, cualquiera puede acusar a un informador sin prueba alguna, sólo por el ánimo de joder y endosarle al acusado la carga de la prueba. Es un modo de intimidar a los comunicadores y cargar de trabajo inútil a ese instituto;

2.- DATOS. No sé si sea filtración o hackeo la publicación de los datos personales de reporteros serios y de los cortesanos de las mañaneras. El punto es que López Obrador lo trató como cualquier otra crisis: una conspiración de los reaccionarios en su contra, claro. Es la víctima número uno de la Nación. Y no sé por qué me menciona en ese tema cuando es cosa suya; y

3.- GOBIERNOS. En las elecciones para gobernador en nueve estados, Morena la tiene segura en Chiapas, Tabasco y Puebla. Perdidas en Guanajuato, Yucatán y Jalisco. En duda, Morelos, Veracruz y la Ciudad de México. Veremos el 2 de junio.

Nos vemos mañana, pero en privado.