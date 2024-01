"Los costos presidenciales ", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La muerte nunca ha pedido permiso.

Florestán

Desde que Lenia Batres fue designada por López Obrador ministra de la Corte, declaró que se iba a recortar el salario por debajo del suyo.

Así, el viernes, subió un mensaje en la red X anunciando: Ayer remití a la Tesorería de la Federación el oficio con los depósitos realizados por 82 mil 963 pesos por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte de Justicia por encima del límite constitucional, y adjuntaba documentación.

A esto le pregunté en la misma red: Si López Obrador gana 155 mil pesos mensuales y los ministros de la Corte 600 mil, como dice, ¿Por qué Lenia Batres dice que devolvió a la Tesorería solo 82 mil 963 pesos? No salen las cuentas. ¿Quién miente, Lenia o AMLO?

Y en ese diálogo de X me respondió: Lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de tres seguros privados, el fondo de ahorro, el pago de riesgos de más de 600,000 pesos al año ni los más de 80,000 pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. En cuanto logre cuantificarlas, las estaré comentando por esta misma vía.

Ayer le llamé y me explicó el concepto de remuneraciones que, me dijo, es todo lo que recibe en prestaciones y apoyos. Y que en dinero es su sueldo, como el de los otros diez ministros, 311 mil 116 pesos, me dijo, pero eso no se da cada mes, ganan 206 mil pesos, y que ella, al restar y devolver de ahí los 82 mil 963 pesos quedó en 123 mil mensuales por debajo del salario de López Obrador.

El punto es el concepto de percepciones que si nos vamos a la suma de todo lo que el Presidente recibe del gobierno, supera los 600 mil que afirma ganan los ministros: casa-habitación, renta, despensa, atención médica, personal de casa, luz, gas, agua, wifi, celulares, transportes, choferes, seguridad, traslados, todo lo indispensable, propio en todo jefe de Estado, rebasa, obviamente, su sueldo en dinero.

Pero él no lo ha querido reconocer.

RETALES

1. DERROTA.- Ayer fue ratificada la aventura de la señorita de las mentiras en las mañaneras, Elizabeth García: va a participar en la encuesta para la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital poblana. Les digo, Morena quiere rendir esa plaza;

2. REGISTRO.- Del 15 al 22 de febrero, en una semana, el INE hará el registro de dos mil 95 candidatos a cargos federales: presidente de la República, senadores y diputados federales, tanto de voto directo como pluris y tenerlos registrados el 29 de febrero porque al día siguiente, uno de marzo, inician las campañas; y

3. GOBERS.- López Obrador llamó ayer a los gobernadores a no participar en eventos partidistas. Lo que no dijo es que el domingo, sus 23 gobernadores la aclamaron como su candidata en un evento de Morena. Y a dónde vaya, todos van a recibirla.

Nos vemos mañana, pero en privado.