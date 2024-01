"Migración, el desastre de la 4-T", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La democracia parte de la legitimidad de origen, las elecciones y de ejercicio, el día con día.

Florestán.

Se habla de las fallas del gobierno del presidente López Obrador y lo primero que se menciona es la inseguridad, al día de ayer van 176 mil 887 personas asesinadas en su gestión, con una proyección de superar las 200 mil al terminar su sexenio.

A esto hay que agregar los 48 mil desaparecidos que se niega a reconocer y por eso quiere modificar el censo para desparecer a desaparecidos de la lista oficial que no le gusta porque Calderón tuvo menos, 17 mil.

Pero hay que añadir el desastre de su política sanitaria que en la pandemia sumó más de 800 mil muertos, el tercer lugar mundial y, como referente apunto Japón, que con una población similar arrojó 50 mil, lo que habla de una criminal atención.

Y a esto, sumar el caos por la ideologización de la educación, que serían los tres aspectos fundamentales de su fracaso.

Sin embargo, hay que añadir la crisis de la migración en la que pasó al inicio de su gobierno de recibir con los brazos abiertos a todos con la regla de que donde comen dos comen tres, decía, a hacer de agente migratorio de Estados Unidos en territorio nacional donde desplegó, dijo su amigou Donald Trump, 27 mil soldados para hacerle el trabajo en nuestro país, lo nunca visto y menos pensado en él, tan duro que era antes.

Debo apuntar que el tema migratorio no tiene solución, no la ha tenido en ninguna parte del mundo, pero el error fue el farol que se quiso marcar hablando de soluciones, antes al servicio de Trump, ahora de Joe Biden.

Con esa política de operar como Guardia Fronteriza de Estados Unidos en México, ha disparado la crisis a niveles fuera de control que heredará a su sucesora, sin que ninguna de las dos posibles haya ahondado en el tema y menos esbozado soluciones.

Y es que los migrantes no votan.

Pero ahí está la crisis, desbocada y creciendo.





RETALES

1.- EBRARD. Apenas al mediodía hablaba con Mario Delgado del caso Marcelo Ebrard en el proyecto Sheinbaum y me decía que él decidiría cuándo hacerse presente y que aparece en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. También regresó Adán Augusto López Hernández;

2.- OFENSIVA. Para mí no hubo sorpresa alguna cuando López Obrador detalló ayer que en sus iniciativas de reformas del día 5 va por la desaparición de todos los organismos autónomos porque, dijo, son poderes fácticos, lo que es falso por estar contemplados en la Constitución, pero le estorban, yo sí sé por qué; y

3.- ENVÍO. El Presidente me mandó ayer con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, mil 600 cajas de pruebas en dos camiones de carga, del apoyo de su gobierno a los damnificados de Acapulco. De lo que me enteré y no sé por qué, es que Montiel Reyes lleva tres meses viviendo en Acapulco atendiendo el desastre y lo han mantenido en secreto.

Nos vemos el martes, pero en privado.