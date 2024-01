"Quién es quién, de verdad, en las mentiras", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

Ayer, después de que la vocera mañanera de las mentiras dijera que miento como respiro, por afirmar que Acapulco sigue en crisis, que su vida no ha vuelto a la normalidad y que no han entregado la ayuda a las más de 350 mil familias que perdieron casa y algunos más negocios, dijo que iba a presentar un video donde estaban reconstruyendo decenas de casas, lo que retrata la desatención, pues cuando se habla de cientos de miles de casas y negocios, unas decenas, es nada.

Luego, López Obrador se refirió directamente a mí, hasta la víspera, de acuerdo a Spin de Luis Estrada, me había mencionado 219 veces en las dos mil 258 mañaneras, lo que es una expresión de su acoso, una vez a la semana, llamándome a probar mi dicho, de lo que me relevó, retóricamente, de la carga de la prueba de lo que él se iba a encargar y, acto seguido, presentó una lámina donde tenía sus datos de la ayuda a los damnificados de Acapulco que, dijo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, me iba a hacer llegar para que corrigiera, lo que al mediodía no había sucedido por lo que en el programa de Fórmula la invité para que asistiera y allí, de cara a todos, demostrara que yo y no él ni sus funcionarios, mentía.

Por la tarde, llamaron de su oficina para aceptar la invitación y estar hoy con todas sus pruebas de que el gobierno ha cumplido su palabra con los más de 900 mil damnificados de Acapulco.

También dijo el Presidente que es falso que lo engañen sus funcionarios, como dije y lo empinen: "puede pasar, pero no está tan fácil, pues estoy al tanto de todo".

Sin embargo, cuando va a Acapulco, sigue sin salir del búnker de la base naval, nunca se ha asomado al desastre ni pisado el devastado Acapulco ni hablado con los damnificados y dijo que seguiría así: "No voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia nacional".

De ese tamaño la distancia con la realidad.

RETALES

1.- PASADO. En un momento, López Obrador se refirió a mi futuro profesional y, de pasada mencionó la palabra familia. Yo sólo le pregunto: Presidente, ¿ya nos vamos a meter con la familia? Le pregunto sólo para saberlo;

2.- CIERRE. Esta tarde Claudia Sheinbaum cierra su precampaña en el monumento a la Revolución. El reto es ver si provoca entre los asistentes la misma emoción que produjo Xóchitl Gálvez el domingo; y

3.- TRIBUNAL. En el Tribunal Electoral aplican la máxima de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas. El magistrado Felipe de la Mata mandó para la semana que viene la discusión de la multa por 61 millones de pesos a Morena, por el cierre, hoy, de su precandidata única. Me refiero a Claudia Sheinbaum, de Morena, claro.

