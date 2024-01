"Los asesinatos en el gobierno de AMLO", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Cuando se lanza una guerra y no se ha ganado, es que se ha perdido.

Florestán.





La secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, anunció ayer que este gobierno ha reducido los homicidios dolosos en un 20%.

Y sí, tiene razón si comparamos 2019 con 2023.

Pero cuando hablamos de asesinatos, no valen los porcentajes porque cada décima de punto son decenas de vidas humanas.

Y es que el presidente López Obrador, como candidato, garantizó que con su sola llegada reduciría los homicidios a la mitad y no ha podido. Desde el 1 de diciembre de 2018, al día de ayer, han asesinado a 176 mil 725 personas, en promedio 94 diarias, muy lejos de sus promesas y superando a todos sus antecesores para convertir su gestión en la más sangrienta de que haya registro.

Es cierto que cuando se comparan los 36 mil 661 homicidios dolosos en 2019, con los 30 mil 191 de 2023, hay una reducción de seis mil 470 muertes, 19%, de cien a ochenta diarios, pero es inaceptable considerarlo un logro cuando, además, la proyección al 30 de septiembre rebasa los 200 mil, muy por encima de los 76 mil registrados con el presidente Carlos Salinas, (1988-94); de los 80 mil 671 de Ernesto Zedillo (1994-2000); de los 60 mil 280 de Vicente Fox (2000-06); de los 120 mil 463 de Felipe Calderón (2006-12) y de los 156 mil 66 de Enrique Peña Nieto (2012-18).

Si hacemos el comparativo de los primeros 62 meses de gobierno que lleva López Obrador con sus antecesores en el mismo lapso, esta es la relación: Salinas, 62 mil 255; Zedillo, 68 mil 331; Fox, 50 mil 677; Calderón 96 mil 495; Peña Nieto 122 mil 472 y el actual presidente 176 mil 725.

Por eso digo que la política de seguridad de López Obrador incumplió sus expectativas y compromisos y nos ha llevado al sexenio más sangriento.

Ha sido un fracaso.

Y todo porque creó una expectativa imposible de cumplir y menos con el karma de abrazos y no balazos.





RETALES

1.- GOLPE. El percance, ayer, en la obra del Tren México-Toluca, obviamente es accidental, pero encaja en las campañas, cuando no hay nada fortuito y todo es electoral de un lado y del otro. De milagro no hubo una tragedia. La dovela de concreto pesa 900 toneladas. Son los tiempos;

2.- DEBATES. Ahora salen con que sólo dos de los tres debates fijados por el INE son obligatorios. Obviamente el equipo de Claudia Sheinbaum les tomará la palabra y cancelará el último, el 19 de mayo, el más interesante, el cara a cara entre las dos precandidatas y a sólo 13 días de las elecciones; y

3.- OBÚS. El Colegio y la Barra de Abogados de México documentaron que Ulises Lara no cumple los requisitos legales para ser encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al no contar con un título de abogado el día de su designación ni con cinco años de experiencia. No les vayan con el cuento de que la ley es la ley.

Nos vemos mañana, pero en privado.