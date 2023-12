"Empate, derrota y victoria", Escribe en #EnPrivado

Ayer había tres temas legislativos centrales: en el Senado, la elección de la ministra número once de la Corte, en la Cámara de Diputados el desafuero del Fiscal de Morelos y, en el Congreso local, la ratificación, o no, de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.

En el Senado, cuando ya había un acuerdo por Bertha María Alcalde Luján, se reventó por el voto en contra de la bancada de Movimiento Ciudadano que se mantuvo en el bloque de contención e impidió la mayoría calificada. Así, dejaron, por primera vez en el México moderno, el nombramiento de una ministra de la Corte al Presidente de la República. Veremos si respalda a la más sólida de sus propuestas, Bertha María, no por ser hermana de la Secretaria de Gobernación, sino por sus superiores capacidades ante las otras dos integrantes de la terna.

En la Cámara de Diputados transitó fácil el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por 230 votos a favor, 22 en contra y ¡170 abstenciones! Mientras el caos estallaba en el Congreso de la Ciudad de México cuando todo el oficialismo ha expresado su apoyo para que Ernestina Godoy se mantenga como fiscal, pe ro el régimen no logró construir la mayoría calificada y reventó la sesión, al no tener los 44 de los 66 votos necesarios.

Aquí Morena, y el régimen, se dejaron ver como son. La víspera, Martí Batres blindó el acceso a ese recinto y por la mañana amenazó con que quienes votaran contra su ratificación, pagarían un costo muy alto, que no alcanzó a detallar.

En la sesión, con quórum pleno, 66 legisladores, Morena decidió que treinta de los suyos subieran a razonar su voto, recurso para agotar tiempo y paciencia de la oposición y tras cuatro horas, incapaces, como fueron, de lograr esa mayoría calificada que ratificara a Godoy, reventaron la sesión cuando el frente opositor exigía a gritos la votación.

Así los tiempos democráticos en los momentos estelares de la 4-T que con su apoyo total a la ratificación de Godoy, niega su autonomía.

Es su fiscal. Ya lo dejaron ver, ya los vimos.

RETALES

1.- DERROTA. La de la Alcaldía de Coyoacán es una derrota anticipada de Morena al designar a Hugo López-Gatell como su candidato. Qué ganas de perder una alcaldía al colocar al responsable de la muerte de 800 mil mexicanos durante la pandemia;

2.- AUSENCIA. Como le había adelantado, el Presidente confirmó que no asistirá, hoy, al primer informe de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Irá su Secretaria de Gobernación; y

3.- MADRES. López Obrador aumentó el tono de su acoso contra este reportero diciendo ayer que hasta eché madres, por el caso Segalmex, pero luego dijo que no sabía si había echado madres, pero que sí. Debo decir que no eché madres contra el fraude de Segalmex, como dijo. Lo denuncié. Pero me dio una idea.

