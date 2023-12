"A Samuel lo enloqueció AMLO, y él se dejó", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Se ratifica que el poder enloquece a los pendejos.

Florestán.

Madrid.- El caso Samuel García se tiene que inscribir en los terrenos de lo delirante.

Y todo fue provocado por López Obrador que lo cultivó como candidato presidencial y sucesor en su palacio.

Sí, fue el Presidente el que le fue sembrando esa idea, poco a poco hasta que, García, enloquecido, la hizo suya.

La estrategia de López Obrador era crear un tercer candidato, no para ganar las elecciones, sino para trabajar a su favor, es decir, restarle votos a la candidata de la oposición, lo que ampliaría la ventaja de la suya, y lo logró por un momento.

Claudia Sheinbaum maneja un promedio de 46 puntos, Xóchitl Gálvez de 25 y Samuel García de 14, según la encuesta de ayer en Reforma. Sumarle esos 14 puntos de García, que no irían a Morena, llevaría a Gálvez a 39. Y no es lo mismo tener una ventaja de 21 que de siete.

Y para evitar eso fue para lo que López Obrador destapó, cultivó y enloqueció a García.

Pero todo se derrumbó por la falta de manejo político, la ignorancia de las leyes, la arrogancia y capacidad de mentir, cuando repetía que iba en segundo lugar y ganaría la Presidencia, todo un gran embuste que no sé si se llegó a creer, pero sí a repetir.

Ese desconocimiento del eje política-leyes y el cultivo presidencial, le llevó al despeñadero del que hoy, inútilmente, quiere salir.

Tiró la candidatura presidencial de MC, con eso abolló la estrategia electoral de López Obrador.

Todavía ayer declaraba antes de que se aprobara su regreso como Gobernador: "Ni madres que les dejo el gobierno", pasando por encima del Congreso, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, al estilo de ya saben quién.

Ese es su nivel y eso es de lo que se salvó el país de haber, como presumía mentirosamente, ganado la Presidencia.

Con qué poco se rompió y exhibió.

RETALES

1.- CUENTO. Otro engaño fue que Nuevo León tuviera dos gobernadores, aunque el designado por el Congreso y Samuel García se proclamaran. El legal siempre fue el primero, lo del otro era una patraña. Pobre Nuevo León. Las cosas siempre pueden ser peor, y lo son. Pero aquí rebasaron la política ficción;

2.- NA-NA-NA. Movimiento Ciudadano se quedó sin ficha, pues no veo a Marcelo Ebrard, al que dejó ir para no enojar al Presidente que sólo quería a Samuel García, Dante Delgado me dijo hace tiempo que él sería la última opción. Pero sigue en el Senado. No le dan los tiempos; y

3.- REVANCHA. Morena, por su parte, también opera en el estercolero. Como no tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal, reventó la sesión que le daría licencia a Santiago Taboada para ser candidato a gobierno capitalino, por lo que recurrió al Tribunal Electoral.

Nos vemos mañana, pero en privado.