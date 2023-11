"La ley sigue siendo la ley, por ahora" Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No, ya no se les puede dar ya el beneficio del beneficio.

Florestán.

El fin de semana, en la FIL de Guadalajara, tres de los once integrantes de la Corte se pronunciaron contra el proyecto de López Obrador de elegir por voto directo a ministros, magistrados y jueces.

Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos-Farjat y Loretta Ortiz manifestaron su desacuerdo con ese método presidencial de elección de integrantes del Poder Judicial.

En los casos de Pérez Dayán y Ríos-Farjat, no hubo sorpresa alguna, la extrañeza fue que Ortiz, que siempre ha votado en línea con López Obrador, se pronunciara en el mismo sentido y contra el proyecto del Presidente.

Pero no fueron muy lejos, ayer mismo López Obrador los descalificó, a ellos y a la Constitución, al expresar "¡Cómo que no se va a poder! Si a esas vamos, tampoco se podría elegir al Presidente de México porque llevaría que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, un consejo supremo de eminencias y no el pueblo. ¡Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros!".

Y no, Presidente, hoy no se puede elegir por voto directo a ministros, magistrados ni jueces, como quiere. Hay un procedimiento constitucional que nada tiene que ver con la elección presidencial, que también está prevista en esa ley suprema.

Y mientras ésta no se modifique, no es posible elegirlos como quiere, lo que responde a su "¡Cómo no se van a poder elegir a los ministros, magistrados y jueces!".

No, presidente López Obrador, insisto, hoy no se puede.

Lo impide la Constitución que usted, el 1 de diciembre de 2018 ante el Congreso y de cara a la Nación protestó guardar y hacer guardar que, parece por momentos olvidar, a partir de aquello de que "no me venga a mí con eso de la ley es la ley".

Y sí, Presidente, la ley sigue siendo, por fortuna y hasta ahora, la ley.

RETALES

1.- EQUIPO. Claudia Sheinbaum dio a conocer a su primer equipo en el que destaca la reaparición de Adán Augusto López Hernández, como coordinador político y Ricardo Monreal, que ayer regresó al Senado, como territorial. Marcelo Ebrard es enlace con organizaciones internacionales y migrantes. No fue pero mandó a Jesús Valdés Peña. Fernández Noroña deja la breve vocería, la coordinación de voceros la asume Tatiana Clouthier y le encargaron otro tema;

2.- RESTO. El equipo programático lo dará a conocer luego y destaca a la cabeza Juan Ramón de la Fuente y está para la reforma judicial Arturo Zaldívar. No sé qué hará Claudia con el programa de gobierno que mandó hacer a los suyos López Obrador: y

3.- DESAPARECIDOS. En su palacio, el Presidente recibió a los gobernadores morenistas para ver la reducción en las listas de desaparecidos de sus estados, quiere bajarlos para tener menos que los 17 mil de Felipe Calderón. Al día de hoy suman en su sexenio 47 mil 300. ¿Y en los otros nueve estados?

Nos vemos mañana, pero en privado.