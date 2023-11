"La arrogancia los mata", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La congruencia, la verdad, la razón, son las nuevas locas de la casa, de palacio.

Florestán.

La arrogancia es una de las expresiones más comunes de quienes se dedican a la política y el paso para perder contacto con la realidad y con los ciudadanos y no distingue partidos, cargos ni geografía. Es un común denominador, salvo excepciones, de quienes se dedican a la política.

Parte fundamental es, para unos, su corte de aduladores y, para otros, ellos mismos.

Esto aflora en los tiempos electorales como los que ahora vivimos y dejan ver a lo peor de cada uno que se creen merecedores de todo y ¡ay de quienes no se los reconozca!

Hoy vemos dos casos similares: Samuel García, semigobernador de Nuevo León y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

El primero, enloquecido por el presidente López Obrador que lo destapó como candidato presidencial, repite que va en segundo lugar de las encuestas, de las suyas, claro y que será el próximo Presidente de México, sabedor que es falso, ni él lo cree, por lo que la licencia que pidió para el gobierno de su estado es de seis meses, del 2 de diciembre al 2 de junio, justo el día de las elecciones federales.

El otro caso es el Alcalde de Cuajimalpa, quien al no ser designado candidato del Frente Opositor al gobierno de la Ciudad de México, amenazó con irse a Morena y, lo que más lo retrata, hacer que sus diputados priistas en el Congreso local voten por la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, lo que además no logrará por no tener control de esos ocho legisladores, que lo volverá a exhibir.

Las conductas de ambos confirman que no hay que votar por García, por delirante y que Rubalcava no merecía ser candidato del bloque de oposición al gobierno de la Ciudad de México.

Y como ellos hay miles que, en las filas de la política, hacen de la arrogancia un arma suicida.

Allá ellos. Y allá nosotros.

RETALES

1.- AMBICIONES. Sólo porque sí y porque quieren, en eso de la arrogancia, 471 de los 500 diputados federales, 94%, se registraron para buscar la reelección, con lo que dejarán 29 curules para nuevos legisladores. Sí, la reelección ya es legal, ¿usted volvería a votar por su diputado, en caso de conocerlo?;

2.- DECRETAZO. El Presidente publicó el decreto que convierte 18 mil kilómetros de vías de ferrocarril de carga, en vías de trenes de pasajeros y eléctricos. Pero no hay quien invierta los miles de millones de pesos para electrificarlas. Igual nadie le dijo. Ojalá lo hiciera. A mí me gusta el tren en vacaciones. Pero no le alcanza el tiempo;

3.- ENCAJE. López Obrador calificó a las Fuerzas Armadas como los "ángeles de la guarda" de su gobierno. Y es que, detalló el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, participan en ¡dos mil 823 obras estratégicas! Y, por si fuera poco, en Mérida, les ordenó darle una manita al estadio de beisbol.

Nos vemos mañana, pero en privado.