"Lo que le faltaba a López Obrador", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Qué baja tienen la frente cuando dicen que la llevan en alto.

Florestán.

Cuando el presidente López Obrador se encuentra en la peor crisis de su gobierno por el manejo de la catástrofe provocada por el huracán Otis en Acapulco, se dan las declaraciones de dos expresidente que se habían mostrado ajenos al país que en su momento gobernaron.

Me refiero a Ernesto Zedillo, quien siendo un académico discreto, esta semana, al hablar de lo que debería ser el próximo presidente(a) de la República, hizo un demoledor retrato hablado de López Obrador y a Felipe Calderón. Al primero lo ha mencionado en 586 veces de sus mil 211 mañaneras, con datos de Luis Estrada y al segundo en mil 506.

Calderón declaró: "México está en peligro y es una democracia a punto de caer, y eso es importante repetirlo una y otra vez. Sus instituciones están bajo el constante ataque del Presidente de la República, un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos para construir y apoyar descaradamente y con dinero público, la campaña de la candidata oficial al próximo Gobierno de México".

Y Zedillo: "Me gustaría que llegue (a la Presidencia) alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan y que no mienta".

Es la primera vez que registro la intervención de dos expresidentes, tres con Vicente Fox, en una sucesión presidencial, lo que López Obrador deberá anotar o ignorar, pero que de todos modos usará desde el patíbulo mañanero del salón Tesorería.

Pero esa reacción será accesoria.

Lo inédito es esa injerencia de expresidentes que no sé qué peso puedan tener en la sucesión presidencial, si es que la tienen, o en las campañas.

RETALES

1.- OMAR. Los duros de Morena han reforzado su ofensiva contra Omar García Harfuch, precandidato de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México y a favor de Clara Brugada. La decisión será de López Obrador que dejará ver si dio a Claudia un bastón de mando o sólo un bastón. Lo sabremos el viernes:

2.- AUDIO. Dice Martí Batres que la grabación en la que instruye que sus operadores en redes mantengan la ofensiva contra García Harfuch y promuevan la ofensiva en su contra con encuestas a favor de Brugada, es producto de la Inteligencia Artificial. Pero los análisis de especialistas dicen que es una voz humana porque la IA no respira y en la grabación la voz atribuida a Batres, aspira y exhala: y

3.- USO. Samuel García es parte de la estrategia de López Obrador, que lo destapó como candidato presidencial de MC, para las elecciones de junio próximo. No hay un solo mexicano que crea, ni él mismo, que puede ganarlas. Pero es la trampa y la negociación.

Nos vemos el martes, pero en privado.