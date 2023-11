"La rebelión de los duros", Escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, desde los tiempos de Departamento del Distrito Federal, siempre ha conllevado la precandidatura presidencial.

Los priistas nunca llegaron, sin embargo la izquierda siempre, excepto Marcelo Ebrard en 2012 que cedió a Andrés Manuel López Obrador. Así fueron candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, en 2000, el propio López Obrador en 2006, en 2012 y 2018 y Claudia Sheinbaum ahora, en 2023.

Dicho esto, quiero referirme al anuncio de Mario Delgado de posponer el anuncio de sus candidatos(a) a los gobiernos de nueve entidades, la Ciudad de México a la cabeza.

Había anunciado que sería el lunes 30 de octubre, pero algo sucedió en el camino y no. La pospuso para el día 10. Él alega que fue la catástrofe del huracán Otis en Acapulco, otros que la decisión del INE de 5/4 y hay quienes lo llevan hasta la cruzazuleada de los duros de Morena-CdMx contra Sheinbaum.

Sin embargo, hay una versión más profunda: esos duros le están jugando las contras a Claudia porque Omar García Harfuch es su candidato y ellos están con Clara Brugada, que es suya y de los suyos.

La duda, que se aclara día a día, es con quién está el Presidente: si con los duros y Brugada, o con su candidata y Omar.

Porque sí, se están jugando el gobierno de la Ciudad de México, su santuario, que siempre han ganado, aunque en 2021 perdieran más de la mitad y, de acuerdo a los antecedentes del cargo, también se juegan a un próximo precandidato(a) a la Presidencia de la República en 2030.

De quién sea el abanderado(a) de la 4-T al gobierno de la capital del país, García Harfuch o Brugada, sabremos si López Obrador le dio a Sheinbaum un bastón de mando o sólo un bastón.

Y de no ser Omar, sería la primera diferencia pública entre ellos: Presidente y candidata, su candidata presidencial.





1.- RELACIÓN. El reto del Presidente a la titular de la Corte de donar los l5 mil millones de pesos de los fideicomisos que les extinguió, provocó un diálogo entre los poderes, que él diera por muerto. A la carta de la ministra Norma Lucía Piña, que celebró, le respondió a través de su Secretaria de Gobernación. A ver quién mueve;

2.- REGRESO. La Presidencia informó que el domingo López Obrador regresó a Acapulco por segunda vez y el martes por tercera, sin que haya testimonio de ninguno de ellos. No digo que no haya ido, digo que nada lo acredita. Y no entiendo por qué no se deja ver en medio del desastre y los damnificados. Debe ser por algo, que no entiendo; y

3.- TEMOR. Cuando Morena en el Congreso local negó licencia a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para buscar la candidatura de oposición al gobierno capitalino, los acusó de miedosos. Pero por lo visto también le temen en el PAN, pues 10 de sus diputados se salieron para no votar.

