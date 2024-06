"La Patria sí es primero, AMLO, no", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El poder encuentra todo, o dice haberlo encontrado.

Florestán

Le contaba ayer que el presidente López Obrador, a 93 días de terminar su gobierno, está como el papa Juan Pablo II en la despedida de su cuarta visita a México, en enero de 1999 en el Estadio Azteca cuando afirmó: "Me voy, sí, pero me quedo".

Y también le he contado cómo ha ido atenuando su retiro a la finca de Palenque que bautizó con el destino final e ineludible de todos los expresidentes: La Chingada, cuando ha pasado de irse y encerrarse como cartujo sin celular, sin visitas, sin saludos, sin salidas, a lo que hace poco le bajó una rayita al declarar que "si mi presidenta (Claudia Sheinbaum) me lo pide, aquí estaré". Luego le redujo otra rayita cuando reveló que como su esposa Beatriz y su hijo menor no se iban a encerrar, y con toda razón, en aquella finca, vendría a verlos, pero no en vuelos oficiales ni comerciales porque no quería pasar por aeropuertos, dejando como única alternativa la carretera, doce horas. Y esta semana, le agregó una tercera rayita a la baja: sólo regresaría si hubiera una invasión o una guerra y que lo pidiera la Presidenta, de lo que había hablado con ella.

Ya antes se había referido en la mañanera a la decisión del presidente Manuel Ávila Camacho de designar al expresidente Lázaro Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional, tras la declaración de guerra al Eje, en junio de 1942 y Claudia reveló ayer:

"Yo le platiqué porque estaba leyendo todo lo que hizo el general Cárdenas en la Cuenca del Río Balsas, tras una convocatoria que hizo un expresidente (Adolfo López Mateos (1958-64) a expresidentes para que participaran. Entonces, platicando le dije ‘si se aburre de estar en Palenque, le puedo encargar una de las cuencas’. Entonces fue una plática informal y se rió y me dijo: ‘No, no, no. Eso sí no te lo voy a aceptar’. Y en algún otro momento también le dije ‘Oiga, ¿Pero si hay algo así terrible en el país?’ y dijo: ‘no, pues sí, es… Y yo le dije ‘la Patria es primero’, y me dijo ‘Sí, la Patria es primero’.

Y sí, tienen razón ambos, la Patria es primero, pero López Obrador no, aunque él se anteponga a todo, la misma Claudia, incluida, lo que lo retrata.

RETALES

1.- PRUDENCIA. Yo espero que en las próximas conversaciones en la giras de fin de semana a la que López Obrador la arrastra, Claudia tenga presente que sus conversaciones no son privadas y las puede hacer públicas en cualquier momento;

2.- JALISCO. Morena ya anunció que va a impugnar el resultado de las elecciones para gobernador de Jalisco que ganó el emecista Pablo Lemus. Quieren todo; y

3.- NOROÑA. Es un caso sin remedio el de Gerardo Fernández Noroña, que siempre ha dicho que es diferente y ahora reclama posiciones que no ha ganado. Ya le contestaron López Obrador y Sheinbaum, que él no es militante de Morena. ¿Quién está moviendo esos hilos?

Nos vemos mañana, pero en privado.