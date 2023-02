"Claro que ya arrancaron", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El egoísta no tiene ni amor propio.

Florestán

Arrancan… Así confirmó este martes la portada de La Jornada el inicio de las precampañas con las fotos a toda plana de los cuatro presidenciales de Morena: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, de izquierda a derecha, me refiero al formato periodístico.

El diario se refería, como todos, a la participación de los cuatro aspirantes del oficialismo a la candidatura presidencial de López Obrador, a través de Morena, en la plenaria de sus diputados en San Lázaro.

Ese mismo día, Mario Delgado, su dirigente nacional, me dio a conocer formas y tiempos, su calendario electoral ya ajustado: en julio expedirán la convocatoria para el registro de aspirantes que participarán, en agosto, en la primera encuesta y los finalistas de ésta pasarán a la segunda y decisoria en octubre-noviembre cuando ya tendrán precandidato.

Y el 2 de diciembre, seis meses antes de las elecciones del 2 de junio de 2024, quien sea, tendrá que renunciar como exige la Constitución.

Pero de aquí a entonces, como confirmó La Jornada, Arrancan… en lo que coincido, veremos las precampañas al filo de la ley de los cuatro para demostrar a López Obrador que a su apoyo, ellos aportan una fortaleza como candidatos que le garantice la victoria.

Porque está en juego si puede endosar su popularidad, como asegura y, si esta, sola, es suficiente para ganar la elección presidencial.

Pero, estoy de acuerdo, ya arrancaron y hace mucho tiempo.

Desde que en el verano de 2021 les dio el banderazo.

RETALES

1.- ARMADOS. Siempre he visto en los actos militares que los integrantes de sus bandas de guerra y escoltas van con el fusil terciado. Pero no había visto que así acudieran a la Cámara de Diputados para los honores a la bandera en la ceremonia de instalación del Congreso General. Santiago Creel les impidió el acceso al salón de plenos, por estar armados y la ceremonia fue en el vestíbulo, lo que provocó la ira de los morenistas;

2.- ¿SEGUROS? Los oficialistas dijeron que no se había instalado el Congreso porque no aprobaron el acta. Pero un experimentado parlamentario me dijo que sí, que al haber quorum en la sesión y declarar el presidente de la mesa directiva su instalación, ésta se formalizaba. Que el acta no convalida ni anula una sesión. De ser como dijeron, sería invalidada la sesión del Senado donde pasó a comisiones el Plan B electoral de López Obrador; y

3.- CABOTAJE. La reforma presidencial para permitir el cabotaje hará que las empresas de vuelos ejecutivos se registren en otros países por razones fiscales y de costos. El líder de ASPA, capitán Humberto Gual, me dijo que la flota de aviones privados de México es la tercera más grande del mundo. Y, entre otras cosas, dejarían de tributar aquí pero, con el cabotaje, no de volar.

Nos vemos mañana, pero en privado.