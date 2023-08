"Ciro, impunidad y asedio presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Entre la cara y la careta, está el ego.

Florestán.

Esta noche se cumplen ocho meses del atentado contra el querido Ciro Gómez Leyva, el jueves 15 de diciembre, y sigue sin saber quién, por qué y para qué lo mandaron matar.

Eso debe ser una angustia indescriptible, cuando apenas en enero me decía que vivía entre la ira y la tristeza que ahora ha transformado en incertidumbre.

Y a eso, le comenté a Ciro ayer, agregar la ofensiva presidencial en su contra, violencia y agresión que reparte matutinamente entre Ciro y yo, y fue contundente:

"Es complicado porque sí perturba, sí preocupa, sí angustia, sí lo hace conmigo, pues finalmente ya llevamos algunos años en esto, Joaquín, y digamos que estamos curtidos, pero sí, a mí me angustia, me llena de dolor, de ira, de tristeza, a veces de miedo los embates de ese 'buleador', porque es lo que es, es el grandote en el patio del recreo, rodeado de los suyos que te está buscando, te dice, 'me viste feo' y te patea y te dice, 'a ver, levántate, que somos iguales, es la comunicación circular'. Si sientes eso, siendo un profesional ya con muchos años en esto, imagínate el impacto ¿no?, de esa grosería, de esos escupitajos del Presidente de la República en seres queridos, seres cercanos, pero también, como lo hemos dicho en otras pláticas, es lo que nos tocó y eso habrá que enfrentarlo porque el descaro, la agresividad, la vileza, la malignidad del Presidente cada vez parece ser mayor.

"Y creo que no mide las consecuencias, y como él dice que está ejerciendo su derecho de expresión y que es una discusión más o menos equitativa, pues aguántate, ¿no? Él tiene todos sus recursos, todos sus funcionarios, sus instituciones, todos sus instrumentos de coerción, de presión a la mano, y pues tú ¡aguántale! Total, estamos peleando en igualdad de circunstancias contra el Presidente. Es un bulin, el Presidente. Eso es el presidente López Obrador, y es muchas cosas más, y tú y yo sabemos que ha sido".

Y, apunto, las seguirá siendo.

Pero si Ciro resiste tras el atentado, yo no me quedaré atrás.

No será la primera vez, ni la última.

RETALES

1.- SECRETO. A 14 días del inicio de cursos escolares, la SEP no da a conocer el Plan de Estudios, de los que derivó sus Libros de Texto Gratuitos. ¿Cuál es el fondo del secreto? Un día rendirán cuentas;

2.- CORTE. Hoy conoceremos los tres finalistas del frente opositor, eliminarán a uno entre Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid. En el palacio presidencial van por la eliminación de Xóchitl; y

3.- TREN. El 14 de septiembre, López Obrador inaugurará la mitad del Tren Toluca-México, pendiente del gobierno anterior. Para eso se modificó la Constitución mexiquense para que Delfina Gómez proteste como gobernadora ese día, no el 15, que AMLO no puede ir por el Grito.

Nos vemos mañana, pero en privado.