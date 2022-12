"Bateando el debate", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El oficialismo podrá reescribir cuantas veces quiera los libros escolares, pero no la historia.

Florestán

Tras la propuesta de Marcelo Ebrard de realizar una serie de debates entre los presidenciables de Morena, de cara a la encuesta en septiembre para elegir a su candidato presidencial, siguieron las posiciones de apoyo de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López Hernández y de Ricardo Monreal, debates que López Obrador había respaldado ese mismo día.

Pero tanto Sheinbaum como López Hernández, rechazaron desde el principio, el otro planteamiento: dejar, a más tardar en febrero, sus cargos. Una y otro dijeron rotundamente que no. Ella diciendo que el suyo era un cargo de elección popular, y él, por la alta gravedad de su función en el gabinete presidencial, que además coordina.

El sábado, Ebrard se reunió en Monterrey con Mario Delgado, dirigente de Morena, para formalizar la propuesta que me había adelantado el lunes.

Y luego algo se alteró. Sheinbaum pareció corregir en El Financiero su sí al debate, porque ahora la prioridad son las elecciones de junio en los estados de México y Coahuila y, López Hernández, porque se caería en el delito de actos anticipados de campaña, y planteó que debatieran cuando ya fueran precandidatos, es decir, por ahí de julio, que de lo contrario estarían violando la Constitución, y dijo: "¿Imagínense de qué van a debatir el Secretario de Relaciones Exteriores con el Secretario de Gobernación o con la Jefa de Gobierno o con el líder del Senado? No son los tiempos de proyectos políticos, son los tiempos del Presidente".

Y hasta ahí la propuesta que Ebrard no va a soltar.

Cuando le responda Delgado, sabremos si fue el presidente López Obrador o los otros aspirantes quienes dijeron no a los debates.

RETALES

1.- ENCUESTA. Finalmente fue el senador Armando Guadiana y no el favorito, el subsecretario Ricardo Mejía, quien por encuesta será el candidato de Morena al Gobierno de Coahuila. El anuncio lo hizo ayer Mario Delgado. Pero Mejía desconoció los resultados. Veremos si lo hizo o no con apoyo de López Obrador. Si lo revierten, sí; de mantenerlos, no. Pero entonces se tendrá que ir;

2.- ATERRIZAJE. A diferencia de los presidentes de Colombia y Chile, cuyos aviones oficiales aterrizaron en una plataforma militar en el AIFA, el Air Force One de Joe Biden llegará el próximo día 9 a lo que fue el hangar presidencial, en el que han sido recibidos todos sus antecesores. El Servicio Secreto no es de los que cambian destinos estratégicos; y

3.- CARTA. El Presidente de México, con los de Argentina, Bolivia y Colombia, reiteraron su exigencia para que Pedro Castillo regrese a la Presidencia de Perú, de la que fue depuesto por el Congreso tras anunciar un autogolpe de Estado. Este pronunciamiento deja ver las distancias regionales y la ausencia de la mayoría de los presidentes del continente, incluido Lula da Silva.

Nos vemos mañana, pero en privado.