"Banamex, ¿Quién manda aquí?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No, no se puede racionalizar el delirio y menos sin caer en él.

Florestán.

Apenas ayer le contaba que el presidente subió la apuesta al anunciar su intención de comprar Banamex, tras el conflicto con Germán Larrea por la expropiación de 128 kilómetros de una de sus concesiones ferroviarias para enlazarlos al proyecto transistmico y con el que, reveló, no había llegado a acuerdo alguno, lo que por la noche se supo que sí, por la operación de Adán Augusto López Hernández, mediante la cual habría aceptado un pago de nueve mil millones de pesos de los once mil 500 que pretendía por la apropiación ya no temporal, pero no en dinero sino mediante la extensión de algunas de sus concesiones.

En medio de esto, el martes por la noche, Citigroup le informó que cancelaba la venta directa del banco, le cambiaba el esquema a oferta en la bolsa, y los tiempos: 2025, cuando él ya no sea presiente de la República.

No obstante esto, López Obrador les volvió a subir la apuesta, es experto en eso, y reiteró su decisión de comprarlo para lo que dijo que contaba con el dinero, tres mil millones de dólares y los otros dos mil vía accionaria en el mercado, descontados, dijo, los dos mil millones de impuestos que por lo visto, ya no pagaría: Vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad de comprarles, porque es un buen negocio y necesitamos un banco, el nuevo Banco Nacional de México que, por el peso de la marca y la decisión, presentaría como la nueva nacionalización de la banca.

Una voz importante me decía por la noche que no había modo de eso por la cancelación de Citigroup, a lo que le dije que tampoco había modo de cancelar el NAIM, y mire.

Así que no descarto que, efectivamente, López Obrador se haga de Banamex, aunque sea sin comprarlo, por otra vía de esas que documentan y acreditan Quién manda aquí.

RETALES

1. CONCESIONES.- Germán Larrea es uno de los tres hombres más ricos de México, fortuna que ha hecho a partir de concesiones de todos los gobiernos. Hoy cuenta con 333 concesiones, lo que nadie y en esta crisis sigue sin aparecer ni desmentir ni confirmar, para eso tiene sus operadores. Pero el mayor negocio de su vida, Banamex a ese precio, ya lo perdió;

2. RUTA.- Marcelo Ebrard sigue su ruta para estar en la boleta presidencial con Morena, como tiene de prioridad, o sin Morena, que tiene como alternativa. Ayer le preguntaron: ¿Hay un rompimiento con Mario Delgado? a lo que contestó: También es mi amigo, y tras una pausa, añadió irónico: Bueno, hasta donde sé, y rio; y

3. ALIANZA.- No se explica la campaña de Movimiento Ciudadano contra el PRI, y a favor de Morena, hoy a diez días de las elecciones del estado de México. Y algo deben estar leyendo que mandaron la señal de recurrir al discurso del fraude. Si fuera tanta la ventaja, no lo usarían. Pero no será el día de campo que cantaban.

Nos vemos mañana, pero en privado.