AMLO sube la apuesta con Banamex

El Banco Nacional de México era el número uno cuando la expropiación del presidente José López Portillo en septiembre de 1982. Regresó a manos privadas en 1992. Ocho años más tarde, en 2000, lo compró Citigroup y en enero de 2022 la firma anunció su venta que hoy, 17 meses después, no ha podido cerrar.

Ayer la operación pareció entorpecerse por el conflicto entre el comprador designado, Germán Larrea y el Presidente, por la expropiación de 128 kilómetros de su concesión de Ferromex y López Obrador le subió su apuesta: feliz lo compraba porque es un negocio redondo, dijo.

Todo comenzó cuando mi compañera de Radio Fórmula, Sara Pablo, le planteó la versión de que Larrea ya no compraría por la expropiación.

-Yo hasta me había alegrado –faroleó.

-¿Por qué? -repreguntó, a lo que le dijo que primero iba a contextualizar porque la gente no sabe, y afirmó:

"Ayer por la tarde sale un tuit ¿No lo pones? Lo ha de haber sacado López Dóriga. A ver, ponlo, sí, -le dijo a Jesús Ramírez- y lo reprodujeron todos nuestro adversarios. Pero van a ver lo que dice el tuiter: que ya no iba a comprar el Grupo México, Banamex y No voy a pagar siete mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar".

-Eso no lo dice en ningún lado –acotó su vocero, pero él siguió: "Después ya se supo que era una mentira y hasta me alegré porque si ya no lo va a comprar él, pues es la posibilidad de comprarlo vía una asociación público-privada".

-¿El Gobierno le entraría a la compra de Banamex?

-Sí. No hay pierde, es un negocio redondo. Si vale siete mil millones de dólares y le quitamos dos mil de impuestos, quedan cinco mil. A la gente le interesaría comprar acciones y el Gobierno pondría el resto, sería socio mayoritario.

Sí, les subió la apuesta. Pero el banco será de Larrea.

NOTA.- Es mentira que yo haya publicado ese tuit que me atribuyó López Obrador.





1.- MUERTE. Marko Cortés condicionó el registro como precandidatos de la alianza a reunir un millón de votos del padrón, cuando el PAN no llega a los 350 mil afiliados y Alejandro Moreno se destapó como candidato presidencial del PRI, como le había adelantado. Así hacen girones la alianza. Y hoy ni a quién irle con esos personajes;

2.- ANUNCIO. Marcelo Ebrard anunció que el lunes 5 de junio hará un anuncio sobre el método de votar en la encuesta de Morena. Ese día está citado por Mario Delgado con los otros aspirantes, para fijar las reglas de la competencia; y

3.- CRISIS. Las cenizas del volcán han comprometido al AICM que lleva 622 vuelos cancelados y mil 707 demorados. Su director, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, me dijo que está por normalizarse, pero el viento y las cenizas pueden alterarlo en cualquier momento. El marino ha relajado las duras restricciones por la emergencia.

Nos vemos mañana, pero en privado.