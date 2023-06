AMLO: de aquel engaño a la realidad

"Ebrard, arma secreta", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Cuando te aferras a algo y no lo cuidas, acaba por desmoronarse.

Florestán.

El 8 de agosto de 2018, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró a Andrés Manuel López Obrador presidente electo, leyó este mensaje:

"Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegitimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes".

Hoy, de aquel compromiso no queda nada. Al contrario, se ha convertido en un detractor cotidiano del Poder Judicial y sus integrantes.

Ayer reveló que pidió a cinco ministros que votaran a favor de su decreto que adscribía la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. "Me dije: ahí sí me voy a meter porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco de los ministros, con los cuatro que de una manera u otra (sic) propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos y hablé uno por uno, pero no pude con dos. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos".

Los cuatro que propuso, son: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; el que ya estaba, Arturo Zaldívar.

Los tres que votaron como les dijo fueron Esquivel, Ortiz y Zaldívar. Los otros ignoraron su petición y se declaró la inconstitucionalidad de su decreto.

De esta revelación, ayer, a lo que se comprometió en agosto de 2018 hay un mundo entre el engaño y la realidad.

Y ya no se diga de su respeto a los organismos autónomos y a los legisladores.

¿Por qué el cambio? Sólo él lo sabe.

RETALES

1.- RESPETO. En el video en el que Claudia Sheinbaum reclama airada con el índice derecho en la cara de Alfonso Durazo en el consejo nacional morenista, el domingo, por los gritos en su contra al llegar. Le dice: "No se cumplió el acuerdo", a lo que le responde que no hubo acuerdo. "Donde yo voy se me respeta", agrega, y se da la vuelta;

2.- PROPUESTAS. Ayer se reunió Claudia con el Presidente donde acordaron que Martí Batres sería el sucesor y que Omar García Harfuch se convierte en el supersecretario como coordinador del gabinete de Seguridad y Justicia. Lo de Batres, como lo de su licencia, lo aprobará el Congreso local; y

3.- CHIAPAS. Zoé Robledo se mantiene al frente del IMSS pero tras el 6 de septiembre, cuando haya candidato presidencial de Morena, pedirá licencia para buscar el gobierno de Chiapas, una historia personal cargada de emociones. Ya les contaré.

Nos vemos mañana, pero en privado.