AMLO arranca la campaña

No, no tengo que imaginarlo, sólo recordarlo. Ya lo viví.

Cuando hoy estamos a tres semanas de las elecciones de los estados de Coahuila y México, ésta sólo superada en importancia por la presidencial de 2024, Andrés Manuel López Obrador ha relanzado su campaña electoral en busca de lo que la oposición también pretende: ganar el Congreso.

Pero no sólo así como así. No. Ganarlo todo: la mayoría calificada. Él, para sacar sus reformas constitucionales, como ha anunciado, y la oposición para impedirlo. Pero también ganar la simple, de la mitad más uno, para impedir que el Congreso se convierta en la actual oficialía de partes que sólo da trámite a las iniciativas del Ejecutivo y sin tocarles una coma, como a él le gusta.

Como ejemplo baste la sesión de la madrugada del pasado día 27: la camada de leyes y reformas que en el Senado aprobó cuando, vía fast track, Morena tramitó y dio cuenta de veinte iniciativas del Ejecutivo, entre ellas reformas constitucionales, éstas por abandono de la oposición y que de estar ahí, no las hubieran podido aprobar.

En este escenario, repito, hoy a un año y 18 días de las federales de 2024, López Obrador ha revitalizado lo que más le gusta, la campaña electoral que hará cotidianamente desde su palacio, pidiendo el voto por los candidatos de Morena al Congreso para hacer, reitero, esa mayoría calificada y modificar la Constitución conforme a su visión y necesidades. Y disolver la Corte para colocar ministros votados por el pueblo, a partir de las estructuras partidistas, donde Morena manda, y llenar el pleno del máximo tribunal constitucional con ministros de su movimiento.

Así, ya tendrá el control del Poder Legislativo y del Judicial.

Vamos a ver si mantiene el del Ejecutivo, el poder total.

RETALES

1.- PRECANDIDATO. Marcelo Ebrard me reiteró ayer que todo está para que él gane la encuesta de Morena y ser el próximo presidente de la República; que no tiene ningún motivo para dejar el partido, que insiste en las reglas claras y que no ve a López Obrador tomando decisiones al dejar la Presidencia.

2.- CRISIS. El momento migratorio que vive México es de crisis. Con un Gobierno de Estados Unidos que a partir del primer minuto de hoy endureció sus fronteras con soldados y alambres con cuchillas, con miles de personas decididas a todo en su desesperación y con un Gobierno mexicano que ha quedado atrapado en esa crisis sin capacidad de encaminarlo y menos de atender a los miles de migrantes que nos deportarán;

3.- CORTE. López Obrador apuntó ayer que entre los beneficios de los ministros de la Corte está que algunos cuentan con escolta del Servicio de Protección Federal. Y le digo que el presidente(a) en turno de ese tribunal siempre los ha tenido. Y en la actualidad sólo uno los mantiene. El que se lo pidió y usted autorizó.

