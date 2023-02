"Ahora sobre las niñas y los niños", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El que daña, es la primera víctima de su daño. Aunque no lo sepa.

Florestán

Gilberto Guevara Niebla es un mexicano fuera de cualquier duda en cuanto a su integridad personal y profesional, académica e ideológica.

Fue subsecretario de Educación pública y hoy es director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara.

Uno de los más importantes dirigentes del movimiento estudiantil del 68, me habló de la guía magisterial escrita por Marx Arriaga, director de Publicaciones de la SEP y, su subdirector, Sady Arturo Loaiza, que viene del chavismo venezolano. Y me dijo que es un libro doctrinario y cargado de ideología, uno de tantos disparates que el grupo intelectual que trabaja en esa secretaría, con el respaldo de Palacio Nacional, ha cometido. Sus proyectos amenazan gravemente los valores del país, la Nación y atropellan la Constitución al querer introducir al campo educativo la lógica antagónica del presidente López Obrador, que no tiene ningún antecedente en la pedagogía mundial.

Y agregó que este programa educativo de la 4-T desprecia el mérito académico o el mérito del alumno; desprecia el valor del aprendizaje individual y la autonomía que se basa en la autonomía social del sujeto, es decir, es una vuelta atrás, apuntó Guevara Niebla. Es un salto al aldeanismo, hacia la comunidad primitiva, hacia la premodernidad. Es muy grave y tendríamos que reaccionar para oponernos a esta locura.

Guevara Niebla me dijo que el gobierno de la 4-T va a querer imponer a la fuerza este programa en el ciclo escolar 2023-24.

Por la fuerza, digo yo y por la indiferencia de la sociedad que no se ha dado cuenta de la ideologización de la educación en ese objetivo presidencial de la revolución de las conciencias.

Y por eso empiezan desde la infancia, las niñas y los niños.

RETALES

1.- PROTOCOLO. No hubo problema alguno ayer en el nuevo formato de la ceremonia del aniversario de la Marcha de la Lealtad que encabezó el Presidente. En el presídium él y su esposa, flanqueados, por los secretarios de Defensa y Marina. Luego, Adán Augusto López Hernández, Santiago Creel, Norma Lucía Piña y Rosa Icela y a la izquierda de Beatriz, Ebrard, Armenta y Sheinbaum;

2.- CANTADO. Estaba descartado que la oposición en San Lázaro destituyera a Santiago Creel como su presidente, como había faroleado el oficialismo. Ayer se abrazó con Ignacio Mier y se acabó. Morena que ladra, no muerde; y

3.- DISPARO. Dos malas para el optimismo oficial: la inflación se disparó en enero .68%, en relación a diciembre, para llegar a una anualizada de 7.91%, superior a la de 2022 y un aumento de la subyacente de 8.45%, lo que empieza a hacer tendencia. A esto hay que agregar que el Banco de México subió la tasa de interés medio punto para llevarla a 11%, niveles no vistos desde 2001. Y aquí no caben los otros datos.

Nos vemos el martes, pero en privado.