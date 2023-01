"Agravia desde la falsedad", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Es tiempo de que el silencio hable, grite.

Florestán

El presidente López Obrador, a quien conozco desde 1997, tiene una memoria convenientemente selectiva, los que eran sus enemigos ahora son sus amigos y viceversa. Ayer al defender a la ministra Yasmín Esquivel, y a propósito de sólo él sabe qué, soltó:

"Y aprovecho para decirle a López-Dóriga, porque creo que sacó un twitter de que… a ver si lo encuentran"… ordenó a su producción, "y a ver si es cierto, porque también hay que andar con precaución porque a veces hay cuentas falsas, pero es un twit donde dice (aseguró) que por qué si yo me titulé sin cursar el inglés, me dieron el título… A ver, ¡pero ponlo! -decía a Jesús Ramírez- porque es interesante… A ver si es de él también para lo mismo: para aclararle, si no es de él, no. Y entonces él dice (asegura falsamente que yo dije) que por qué no en inglés…. Pero a lo mejor no fue él… ¿No está? ", preguntó, y no, no estaba, y pasó a su ofensiva contra la UNAM y su rector, "fue puro choro mareador", afirmó de su intervención del viernes y se perdió por los vericuetos de sus soliloquios, entre los que reveló un secreto: que estudió seis meses en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM para hacer la traducción de lectura, aseguró, en francés y en portugués para titularse.

Este monólogo viene a retratar su actual momento: dar por hecho, a partir de la falsa duda, lo que tacha de falso para desde ahí desarrollar toda una descalificación y lanzar una ofensiva. La verdad no importa.

Pero yo, Presidente, le reitero: Nunca escribí ese twit y todo lo que derivó de su duda ficticia, es mentira.

¿Por qué no lo mostró?

Porque no existe y toda su recitación es falaz.

RETALES

1.- ¿COMPLOT? Ayer se registró otra falla en el Metro y el saldo fue 25 intoxicados y el cierre de un tramo de su Línea 7. La versión oficial habló de un hecho atípico, cuando ya es típico. Y en cuanto a la línea oficial del sabotaje, ¿quién sabotea las escaleras eléctricas que no sirven en la mayoría de las estaciones?;

2.- OFICIALES. El crimen organizado ha hecho ajustes en su estrategia y ha convertido a los altos mandos del Ejército en objetivo. En menos de dos meses ha asesinado al general brigadier, José Silvestre Urzúa, en Zacatecas y a los coroneles Juan José Moreno Urzúa, en Sinaloa y, el sábado, a Héctor Miguel Vargas en Michoacán y ahí mismo secuestrado al también coronel José Grimaldo Muñoz. ¿Cuántos más?; y

3.- RECURSO. El panismo presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte ante el Plan B electoral del Presidente y al salir vino la provocación de quienes se identificaron como cuatroteístas, dijo Santiago Creel. El tiempo va en su contra. Cualquier modificación a leyes electorales tiene que ser antes del 30 de abril, tres meses antes del inicio del proceso electoral, en septiembre. El tiempo decide.

Nos vemos mañana, pero en privado.