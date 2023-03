"A la defensa de su amigo Trump", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Estos no sólo la ropa sucia, también la poca limpia la lavan en casa.

Florestán

El presidente López Obrador cometió ayer, al menos, dos errores de juicio. El primero, cuando reiteró su apoyo a su amigo Donald Trump, para que vuelva a ser presidente de Estados Unidos, diciendo, uno, que la acusación de la Fiscalía de Nueva York en su contra es por un asunto amoroso, y otro al afirmar que era como su desafuero para dejarlo fuera de la boleta presidencial, en 2006.

Y digo que fueron dos los errores, pues el proceso no tiene nada que ver, como dijo, en un asunto amoroso, sino en uno de acoso sexual por haber pagado 130 mil dólares a una actriz de cine porno para que callara su relación con él -que consulte en casa- y el otro que es para sacarlo de la boleta presidencial, cuando en Estados Unidos un procesado mantiene intocables sus derechos políticos.

No entiendo, sólo él, esa identificación con Trump, con el que nada tiene que ver en sus antecedentes de vida, al contrario, si fuera otro lo condenaría a su hoguera de la pureza. Pero estableció una identificación que no puedo acabar, ni empezar, de entender. Es su antítesis.

Ayer, reitero, llegó al extremo de identificarse con él al afirmar que la acusación es como su desafuero, lo que no tiene nada que ver. Lo de su amigo es por un asunto sexual y el suyo por un desacato a un mandato de la Corte.

Quizá es una respuesta a lo que ha denunciado como una política intervencionista del gobierno Biden en México, sabiendo que no subirá el calor porque con el control de las corrientes migratorias, tiene bastante, lo que hasta ahora le ha funcionado.

RETALES

1.- GOLPE. Alejandro Moreno esta por consumar su golpe en el Senado para eliminar a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de la bancada del PRI. Con el apoyo de siete de sus trece legisladores citó a sesión urgente para asuntos impostergables hoy a las 6:00 en el PRI, para designar a Manuel Añorve como nuevo pastor. Pero el único que puede citar a sesión es el coordinador y Osorio no los ha llamado, al contrario. Pero es un hecho consumado;

2.- MANIFIESTO. El Poder Judicial publicó un breve comunicado en apoyo de la presidenta de la Corte, Norma Piña, contra el que se fue López Obrador. Y la calificó como adversaria, como hace con los periodistas, a los que ha llegado al extremo de tacharlos como enemigos, lo que siempre he rechazado pues si él me considera su enemigo o adversario, ¿él es el mío? No lo quiero. Y menos después del atentado sin aclarar contra el querido Ciro Gómez Leyva; y

3.- HIMNO. Ayer se cumplió un año de la inauguración del AIFA, el 21 de marzo del año pasado y lo celebraron estrenando ¡un himno! Sí, ¡un himno a un aeropuerto! Lo que ya es demencial. El Felipe Ángeles podrá tener pocos vuelos, menos de los anunciados, pero es el único con un himno. El surrealismo en los tiempos estelares de la 4-T.

Nos vemos mañana, pero en privado.