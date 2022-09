"Ninguna razón para el desconcierto", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Inquirido sobre la renuncia de Omar Gómez Trejo a la fiscalía especial del caso Iguala y sobre si esta baja es consecuencia de las filtraciones de supuestos pero inverosímiles “mensajes” telefónicos revelados por la periodista Peniley Ramírez, el presidente López Obrador dijo ayer:

“Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirles a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa –mamás, papás, a ellos me dirijo– que tengan confianza; que nosotros vamos a continuar con la investigación; que ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia; que yo estoy acostumbrado a resistir y, como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones (…). Van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr. Decirles que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación, la comisión encargada que encabeza Alejandro Encinas…”.

Contó entonces que escuchó la transmisión de una entrevista que Milenio televisión le hizo a Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de Los 43:

“Es que una de las cosas que me dejó anonadado”, expresó con evidente extrañeza, sin saber que ese abogado ha sido entrevistado en incontables ocasiones (y yo lo he tenido en El Asalto… de televisión), y aventuró:

“Ahora se volvieron defensores. Le dieron todo el tiempo. Primero, abrió la nota; luego, cerró. Fue como una transmisión especial. Y resulta que ese periódico (Milenio es multimedia) fue el que difundió todo lo relacionado… Sus articulistas, creo que era hasta director del periódico Marín, el que negó que tuviesen razón los padres y defendió la llamada verdad histórica, y ahora ya cambió, un gran viraje, por eso me quedé sorprendido…”.

La confusión es obvia: Milenio siempre ha honrado la libertad de expresión y da cabida a todas las voces.

Por lo que corresponde a la mía, jamás he sostenido que los padres, cuya desgracia me estruja, tengan razón.

Y porque el caso lo he reporteado hasta en sus resquicios, afirmo y reafirmo que la esencia de “la verdad histórica” (que policías municipales levantaron a los estudiantes para entregarlos a sus asesinos de Guerreros Unidos) nadie la ha podido desmentir y que como lo hace la 4T, perseguir a quienes como servidores públicos investigaron el crimen y hasta culpan al Ejército es, por decir lo menos, una descomunal marranada.

¿Qué calidad ética y profesional tiene el aparato presidencial de prensa cuando su jefe refleja tan elevado grado de desconocimiento de lo que difunden los medios…?