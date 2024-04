"La vocera goza los memes anti-AMLO", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

La mentirosa vocera del vocero Ana Elizabeth García Vilchis, quien los miércoles, en su talk show quién en las mentiras, intenta desacreditar al periodismo que exhibe las miserias de la 4t, pretende sofocar la indignación por la adopción de la santa muerte por el oficialismo para la rastrera y súbita variante satánica del culto al presidente López Obrador.

Según ella, tanto alboroto por un pinche “meme”.

Perora:

“Los memes, ustedes saben -hemos sido víctimas de un meme- no dejan títeres sin cabeza, donde los mejores se viralizan y se comparten millones de veces, según las situaciones. Es la república de los memes, donde la burla y la ironía son las formas que hacen la comunicación bastante divertida, ¿pero qué creen?, nos arruinaron los memes porque los voceros de la derecha no tienen sentido del humor ni tampoco (sic) entienden los memes. Algunos de la generación boomer no están entendiendo, se escandalizan por un meme, y con desesperación buscan convertirlo en un arma para criticar al gobierno. Por más de tres (días), ¡imagínense, un meme se convirtió en noticia! Comentaristas de radio, de televisión y en redes sociales se escandalizaron y se han rasgado las vestiduras por una camiseta con un meme impreso que dice ‘Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador’, acompañado de una imagen de la muerte. ¡Así son los memes!”, justificó ayer.

Con su estulta ideologización de lo que imagina “humor de izquierda”, la señora debe disfrutar los memes en que se hace befa y mofa de los hijos del Presidente y el de “narcopresidente” ha de desternillarla de risa.

Sin embargo, ¿qué esperar de ella si su jefe de jefes atribuye a “libertad religiosa” la asociación que de él hacen su partido y el rufián que regentea el sistema público federal de radiodifusión con el machismo, la tiranía venezolana y la delincuencia?

De manera por demás explicable, la Conferencia del Episcopado Mexicano tampoco entiende: condena el uso del supuesto “meme” y llama al rechazo de la violencia mediante cultos distorsionados.

“No podemos ignorar la preocupante realidad que enfrenta nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y violencia a través de la narco cultura que se difunde en las redes sociales, imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la santa muerte y amedrentamientos digitales. Esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y erosionando el tejido social (…). Como Iglesia, denunciamos enérgicamente esta glorificación de la violencia y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se unan en un rechazo total a estas prácticas destructivas…”, expresó en su comunicado.

Pero al nacionalpopulismo eso le tiene sin cuidado.

Con la santa muerte, al rato sustituirán las imágenes de Benito Juárez o de López Obrador con el santo patrón de los narcotraficantes: Jesús Juárez Mazo, el bandolero venerado por los criminales como Jesús Malverde.