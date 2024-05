"La prueba PISA ya no es ‘neoliberal’", columna de Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

En la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de 2022, los jóvenes mexicanos de último grado de secundaria y primero de bachillerato quedaron 126 puntos abajo de Japón (país mejor evaluado) y sólo seis arriba de Colombia (último lugar) en matemáticas, comprensión de lectura y ciencia.

Que México fuera el tercer país peor evaluado contrarió tanto al presidente López Obrador que hizo este desafortunado comentario (diciembre pasado) al conocer los resultados:

“Nosotros ni los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal...”.

En la prueba que se realiza cada tres años y coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ha participado desde el año 2000 y en estos días todo indicaba que no lo haría en 2025 debido a la descalificación presidencial porque, dijo AMLO, organismos como la OCDE “querían impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola”. En México nunca como en ese periodo ofendieron a las y los maestros “y esas pruebas son parte de lo mismo…”.

Ante la incertidumbre que prevalecía, platiqué para El asalto… de Milenio tv de este lunes y martes con el investigador Marco Antonio Fernández, especializado en materia educativa de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey.

Recordó que la OCDE agrupa 38 países, pero en la prueba de 2022 participaron 81 y serán diez más en 2025. Me contó que el bajísimo lugar de México se debe al desinterés por la actualización pedagógica del profesorado:

“Este gobierno dijo que iba a redignificar al magisterio, pero ha recortado 83% del presupuesto para cursos a docentes. Este año hay 195 pesos al año por profesor o profesora de primaria, secundaria y media superior para su capacitación…”.

Para la emisión de anoche, mi entrevistado expresó:

“Ojalá uno de los pocos verdaderos periodistas que van a la mañanera levante la mano y pregunte al Presidente si se tendrá o no la prueba PISA...”.

¿Coincidencia o destino? (personaje de Eugenio Derbez dixit), eso hizo ayer el reportero Diego Elías Cedillo:

-Diversos organismos internacionales y también aquí han externado su preocupación sobre la participación de México en la prueba PISA, saber si participará para 2025.

La respuesta fue diáfana y sorpresiva:

“Sí, participamos sin ningún problema. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí. No sé en qué consiste..”.

-Es una prueba piloto.

“Sí, ya sé, pero que no se acepta ahora…”. Su vocero Jesús Ramírez le explicó: “Es que el comité evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo, que no iban a poder evaluar, pero están en eso”.

El Presidente comentó:

“Ah, bueno, sí. Pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones. Estamos abiertos hasta (para) los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia…”.