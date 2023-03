"La expropiación, falsa coartada", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Aunque la coartada es la expropiación petrolera, el líder de Morena en Tlaxcala, Carlos Augusto Pérez Hernández, no tiene problema para subrayar el verdadero propósito de la manifestación de “voluntarios” que pasado mañana desbordará la Plaza de la Constitución: “Estar en la marcha que convocó el Presidente en defensa de su propuesta de reforma electoral…”.

Calcula en 12 mil sus acarreados pero ni esto ni lo otro, en su opinión (El Universal de ayer) le quita legitimidad al mitin.

Atiborrar autobuses con militantes y agradecidos menesterosos usados como clientela electoral para su traslado a la capital no es una ocurrencia tlaxcalteca sino una desatada competencia de morenistas y morenianos para superar en cantidad (no en calidad) las tumultuarias demostraciones ciudadanas del 13 de noviembre y 26 de febrero que motivaron las convocadas y encabezadas por el presidente López Obrador el 27 de noviembre y la que está en puerta.

El mandatario anticipa una multitud excepcional:

“Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo (…). Y después a lo mejor, si los adversarios conservadores convocan, pues vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones (…). Están invitados todos, tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, la industria eléctrica y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gustan a la gente…”.

Por eso gobernadores, alcaldes, partidos alcachofas y legisladores se afanan en echarle levadura al Zócalo.

Los costos serán lo de menos porque, pese a despedir el tufo de las haciendas públicas, serán disfrazados de contribuciones “personales”.

Mi compañero Fernando Damián ha dado cuenta de que Ignacio Mier, coordinador de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, aseguró:

“Claro que vamos asistir y tengo conocimiento, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, que destinarán parte de sus dietas para poder estar presentes. Y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados”.

Ajá.

Si Tlaxcala 12 mil, otros leales machuchones en la República reclutan el doble o más de gente: los de Jalisco prometen 60 mil, Ciudad de México 130 mil, otros 15, 20 o de perdida cinco mil.

El vocero morenista en el Senado, César Cravioto, dice sin ruborizarse:

“¿Cómo quieren que llegue la gente de Sinaloa o de Querétaro?, ¿en carros particulares? La gente se organiza y se sube a un camión y llega en camiones, pero eso no es ser acarreado…”.

Reproduzco las consignas que imagina José Luis Martínez en su sabatino e imprescindible Santo Oficio:

Con los rostros de Alejandro Gertz, Yasmín Esquivel y José Antonio Romero Tellaeche, Los plagiarios no se tocan; con Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, Los dictadores no se tocan”, y con o sin sus imágenes, López Gatell no se toca, La maestra Delfina no se toca…

Y todo lo demás que, como el INE pero sin merecerlo, se ha vuelto intocable…