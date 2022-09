"Idiota creer en esos chats", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Por el balconeo de un solo mensaje telefónico se corrobora que las “investigaciones” de la Fiscalía Especial y la falsaria Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia constituyen una perversa y colosal patraña.

Ripley estaría feliz: el mensaje de marras es atribuido a Yazareth Abarca Pineda, la hija mayor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, dos de los principales acusados de estar implicados en la matanza de los normalistas de Ayotzinapa.

Según los titulares de la Fiscalía y la Comisión, Omar Gómez Trejo y Alejandro Encinas (subsecretario federal de Derechos Humanos), respectivamente, una vez consumado el crimen, una estulta Yazareth cometió la estupidez de escribirle tres párrafos a una “amiga” identificada como Karen:

1.- Pues que los nacos esos venían a hacer desastre aquí y mi papá se enojó y ya sabes, mandó a los achichincles. Pues ya ves que andaban arriba de los camiones y la madre, y venían para acá.

2.- Pues total que así quedó pero yo escuché en la casa que venían otros nacos, de los que no pueden entrar aquí, usurpando que eran estudiantes también.

3.- Pues que ya solo al último mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo ‘recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción’ y dije ‘ah caray, nunca había visto a mi papá tan molesto’, total que me fui a acostar…

Filtrados que fueron chats como éste y publicados el sábado reciente (el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado la orden un mes antes), Yazareth reprochó en Twitter al subsecretario Encinas:

“Esto es mentira. Jamás haríamos algo así, esta conversación no es de ningún familiar de #JoséLuisAbarca, esto es totalmente falto de coherencia porque no hubo tal orden del expresidente (municipal) y mucho menos opiniones de sus familiares porque no se sabía lo que estaba pasando”, escribió en la cuenta @yazawasa, donde se ostenta hija orgullosa y luchadora por la justicia a los falsos culpables.

“Miente -le dice a Encinas- en ese informe usted miente sobre mi persona. Jamás escribí ni envié esos mensajes que usted dice yo envié a esa mujer (Karen) que nunca en mi vida he conocido. Yo nunca he escrito así y tampoco me he expresado de esa forma. Me entristece mucho haber confiado en usted para esclarecer este horror que pasó en #Iguala y sobre todo que le pasó a mi familia…”.

¿Qué tan chafas serán los mensajes avalados por Encinas y Gómez Trejo que hasta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pintó su raya frente al Informe por desconocer los medios de prueba y peritajes de las “más de 80 millones de llamadas telefónicas analizadas” de que habló el subsecretario?

Todo indica que los contenidos de los chats son fabricados.

No es casual que la narrativa de esta verdad alternativa a la “histórica” empate con la del sicario usado como testigo protegido Juan, apodado en la narcobanda Guerreros Unidos como “El cabo Gil”.

Delirante: por mensajes tan demenciales como el atribuido a Yazareth se humilla y acusa al Ejército…