"El peso intelectual y ético de Bartra", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

No es la primera vez que intelectuales, poetas, artistas, historiadores, académicos, periodistas ensayistas, cineastas y científicos previenen contra la “deriva autoritaria” del gobierno de López Obrador.

Tampoco es novedoso que el Presidente los injurie, como ayer diciéndoles “alcahuetes de la oligarquía corrupta”.

Lo original es que los insultados llamen sin tapujos a respaldar al bloque opositor y a votar por Xóchitl Gálvez.

Abruma la lista de casi 300 convocantes, entre quienes figuran Gabriel Zaid, Federico Reyes Heroles, José Sarukhán, Ángeles Mastretta, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Alberto Ruy Sánchez, Rafael Pérez Gay, Alma Maldonado, Carlos Tello Díaz, Delia Juárez, Federico Berrueto; los Franciscos Barnés y Martín Moreno; Gilberto Guevara Niebla, Guillermo Sheridan, Jaime Labastida, Joel Ortega, los José Carreño Carlón y Narro Robles; Margarita González Gamio, María Marván, Martha Sosa, Roberta Garza, Roberto Blancarte, Román Revueltas y Xavier Velasco.

En julio de 2020, aludiendo a las elecciones intermedias de 2021 que se aproximaban, suscribieron un desplegado premonitorio que les mereció el desprecio de AMLO en una carta titulada Bendito coraje, afirmando que “han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista” y celebrando que “se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad…”.

Por los firmantes del reciente manifiesto habló el irreprochable y congruente pensador de sólida izquierda Roger Bartra y, quizá nadie mejor que él: sociólogo, antropólogo y académico, se formó en el movimiento campesino de Rubén Jaramillo y se afilió al proscrito Partido Comunista Mexicano, donde impulsó la corriente reformista de orientación socialdemócrata. Dirigió la revista El Machete y en 1987 abandonó la militancia política. Es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH y se doctoró como sociólogo en la Universidad de París. Es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde es investigador emérito y de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2012.

“Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia” dijo Bartra.

Hace dos años, al cumplir 80, en Milenio definió “populista-reaccionario” a López Obrador. “Vivimos estos tiempos de zozobra y tensión”, sentenció entonces, “pero de todas maneras seguimos todavía en condiciones democráticas. Ese golpe reaccionario a la democracia todavía no se consuma y vamos a ver si se logra consumar”.

Y en noviembre del mismo año, para el suplemento Laberinto, declaró:

“Muy pocos ya suponen que AMLO representa los ideales de la izquierda. Yo nunca lo creí, así que no me dolió que no cumpliera esos ideales. Me da tristeza, eso sí, que la izquierda se encuentre al borde de la extinción.