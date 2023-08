"¿Dos 'predilectas' de la oligarquía?”, escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón.

Una reportera dijo ayer al Presidente que hay denuncias contra el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, porque “cuenta ya con tres años de campaña ininterrumpida, 600 anuncios espectaculares en las principales ciudades y caminos del estado de Puebla. El costo es de 40 mil pesos por mes, 24 millones que el diputado debe cubrir cada mes para promover su imagen (…), a la típica usanza de los partidos conservadores”.

Sin mencionar a Mier, AMLO comentó:

“Todos deben de actuar de manera responsable (…). Esas prácticas hay que combatirlas (…). Eso no sólo es indebido e ilegal, resulta contraproducente porque la gente ya está muy informada, muy consciente y no se deja manipular. ¡Qué se va a dejar manipular cuando ve un cartel, un espectacular! (…). Hoy puedo decir que los medios convencionales, independientemente de los espectaculares, le dan más espacio al bloque conservador que a quienes buscan continuar con la transformación (…). Todo lo que hablan de nosotros es en contra. La mayoría de los medios, todos en contra…”.

- …y esos espacios publicitarios los están contratando diputados como Mier –acotó la reportera.

“Sí, pero trato de explicar el tema no personalizándolo, porque además ya no puedo hablar de quien ahora es la predilecta de la oligarquía, no puedo hablar de eso, pero todo es con miras a que no continúe la transformación porque los que se han dedicado a saquear, a robar, quieren regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron (…). Y cuando vean a alguien que se anuncia mucho, hay que decir: ‘¿y quién pompó?, ¿quién pompó…’?”.

No es la primera vez que, sin revelar nombres, el mandatario habla de “la oligarquía”, pero ninguno de los más representativos ha sido sujeto de persecución ministerial por parte de la 4T.

La “predilecta” referida, obvio, es Xóchitl Gálvez.

No obstante, la oligarquía de carne y hueso se había reunido el día anterior con la precandidata lópezobradorista Claudia Sheiunbaum, de quien Marcelo Ebrard ha denunciado una ilegal exhibición de espectaculares y el apoyo, con recursos públicos, económicos y humanos, de la Secretaría federal de Bienestar.

Seguro que empresarios como José Medina, presidente de la Coparmex, o Francisco Cervantes, del CCE, entre las varias decenas que cobijaron a Sheinbaum en el Club de Industriales, ha de darse por aludido en lo del saqueo que a su casta le atribuye AMLO.

Pueden dormir en paz porque un grupo cinco estrellas, crema y nata de la oligarquía, es consultor oficial de López Obrador, comenzando por el “odiado” Germán Larrea y líderes como los de Televisa, Imagen y Azteca: Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir y Ricardo Salinas Pliego, así como Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; Miguel Rincón, de Bio Pappel, y Sergio Gutiérrez Muguerza, DeAcero, algunos ultramegamillonetas recurrentes en las fortunas de Forbes…

¿Todos o quiénes de ellos tendrán de veras a Xóchitl Gálvez como su “predilecta…”?