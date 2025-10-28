"Hace suya la ignorancia de AMLO", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

La presidenta Claudia Sheinbaum hace suyo el reclamo de López Obrador al rey de España por los crímenes de la Conquista, lo que es aplicar criterios modernos a hechos del pasado y avalar una supina, hilarante y bochornosa ignorancia de la historia.

Ayer le preguntaron:

-El viernes recibieron el Premio Princesa de Asturias Graciela Iturbide y el Museo de Antropología. La princesa mostró su deseo de venir a México, dijo que quiere conocer la cultura mexicana. ¿El Gobierno de México la invitaría a venir a pesar de todo el tema que conocemos de la carta que no tuvo respuesta?

-Con España no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la Secretaria de Cultura, ha ido la de Turismo, hay relaciones económicas, políticas y turísticas. Lo que siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era muy diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero además estábamos de acuerdo en la carta y todavía seguimos esperando esta respuesta. Ahora hay una exposición que está promoviendo la Embajada de México en España que fue aprobada, digamos, por algunas instituciones del Gobierno español, de arte indígena, particularmente de mujeres. Seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles que formaron nuestro país y las seguimos promoviendo allá para que las y los españoles sepan (sic) la grandeza cultural de México.

Yerra: las civilizaciones que formaron lo que apenas hace 200 años llamamos México fueron las indígenas y la española.

-¿Qué le diría a la princesa, ya que mostró públicamente este deseo de venir a México?

En sus propias palabras, la pregunta fue contestada de una manera poco diplomática:

-Bueno, pues vamos a ver…

Si racionalmente procediera una disculpa, Sheinbaum pasa por alto que AMLO se equivocó de destinatario al reclamar al actual rey borbón Felipe VI y no a alguien de la prole Habsburgo, como lo fue a quien servía Cortés: Carlos V, y no toma en cuenta que la Conquista de un territorio que no era “México” fue comandada por algo más de tristes mil invasores llegados de lo que tampoco era España, pero ejecutada sobre todo por decenas de miles de tlaxcaltecas, totonacas y los pueblos de Texcoco, Chalco, Xochimilco, Cempoala, Quiahuiztlan y Mixquic para sacudirse la opresión de los mexicas de Tenochtitlan. ¿A sus gobernantes actuales debe exigírseles que se disculpen?

Es como si la España de hoy exigiera a los países germánicos disculparse por las invasiones del Siglo V, o a los italianos por el dominio del extinto imperio romano.

¿Y a cuál de las 42 naciones árabes contemporáneas exigiría España pedir perdón por la conquista y ocupación de 800 años…?

Carlos Marín

cmarin@milenio.com