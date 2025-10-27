"El privilegio que perdió Zedillo", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Presentado como “el impulsor de la transición política en México” y calumniado como “traidor” por el priismo rancio y corrupto, Ernesto Zedillo le dijo a la periodista Maite Rico en la entrevista que publicó antier sábado el diario español El Mundo:

“Renuncié hace muchos años a la pensión vitalicia de expresidente, tengo mi trabajo en la universidad” (la de Yale, donde se doctoró en Ciencias Económicas y desde 2002 dirige el Programa para el Estudio de la Globalización en la Escuela Jackson e imparte clases de economía y política internacional).

“El único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático, y ese privilegio me lo quitaron López Obrador y Claudia Sheinbaum”, deplora.

Para El Mundo, Zedillo “puso fin a siete décadas de régimen del PRI”, y en la entrevista “denuncia la demolición de la democracia mexicana a manos del populismo”.

De la conversación, la coautora (con Bertrand de la Grange) del libro Marcos, la gran impostura y ex subdirectora de El País, consigna palabras como las que aquí recupero:

-No conozco a la doctora Sheinbaum, pero ella ha sido cómplice de López Obrador en la destrucción de la democracia mexicana.

-AMLO ha hecho un recorrido inverso a la venezolana: ha usado los resortes democráticos para revertir la transición.

-Los nuevos autócratas no buscan el poder a través de un golpe de Estado o una asonada, sino que juegan con las reglas de la democracia para destruirla (…). Se presentan como demócratas con un mensaje demagógico y mentiroso que por desgracia atrae a muchos ciudadanos.

-Han suprimido la división de poderes y los contrapesos. Han desmantelado el Estado de derecho y los organismos de control, como el encargado de la transparencia. Han terminado con la independencia judicial: escoger a los jueces por voto popular es una farsa propia de los regímenes autocráticos y además se hizo con una elección fraudulenta. Y para blindar todo eso Sheinbaum ha suprimido a efectos prácticos a la Suprema Corte como tribunal constitucional.

-Es un caso de autoritarismo único en el mundo.

-Todo forma parte de un objetivo: crear un régimen de partido hegemónico para asegurar continuidad e impunidad.

-La única diferencia con otras experiencias de América Latina es que ahora se disfrazan de demócratas y hacen una Constitución a su medida.

-No tienen un proyecto para hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social. Sólo tienen un proyecto de poder.

-López Obrador, desde el primer día de su gobierno, dijo que la reforma electoral de 1996 era basura. Violó las leyes y montó un aparato de clientelismo y propaganda política con cargo al erario y agravando la corrupción, mientras se sacrificaban aspectos esenciales como la educación y la sanidad, hoy en estado lamentable. El cleintelismo cínico pagado con recursos ilegales ha sido clave para ganar elecciones.

RIP:

-La joven democracia mexicana ha muerto.

Y sobradamente merecido:

-Los líderes de la oposición mexicana han dado muestras de pequeñez de miras...

Carlos Marín

