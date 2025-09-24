"El embustero y cursi Gustavo Petro", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

El presidente Gustavo Petro volvió a calumniar a Claudia Sheinbaum con la patraña de que fueron camaradas en la guerrilla del M-19 en el primero de sus estultos mensajes acerca de los dos artistas colombianos que fueron asesinados por La familia michoacana.

Lo que se sabía de ambos fue que el 16 de septiembre estaban en Polanco y se dirigían a un gimnasio, pero al día siguiente los cuerpos de B-King y Regio Clown aparecieron desmembrados en la federal México-Cuautla con el mensaje: “vendedores y chapulines”; los gobiernos capitalino y del Edomex los identificaron cuatro días después de su desaparición.

Del chateo dado a conocer se infiere que ambos cayeron en una trampa de la banda criminal:

Novia.- Por cualquier cosa

Regio Clown.- Con Mariano/ y el comandante/ Le dicen comandante

Novia.- Ok

Clown.- Sergio lo conoce

Novia.- Mándame la ubi y aquí estoy pendiente de ti

Clown.- Si/ Desde hoy/ me cuidaré mucho

Novia.- Sí

Clown.- No confío en nadie

Novia.- Así debe ser/ Nunca

Clown.- Pero hay que hacer negocios

Novia.- Va amor

Mariano escolta.- Es el trabajador de Comandante amigo de Sergio

Clown.- Voy a una comida en un restaurante

Novia.- Perfecto sí/ nunca vayas/ a casas mejor/ lugares públicos

Clown.- Solo/ Lugares públicos/ amor/ Obvio…

Mientras la madeja se desenredaba, el mandatario colombiano envió al vecindario cibernético:

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen también por falta de amor de su sociedad decadente.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Vaya choro.

Y enterado del desenlace fatal, escribió:

“Asesinaron nuestra juventud (sic) en los Estados Unidos Mexicanos.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

¿Qué habrá querido decir?

Al menos no repitió lo que, por cierto, afirmó desde el 1 de octubre del año pasado, cuando con otros machuchones “de izquierda” vino a la toma de protesta de la Presidenta:

“Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia es, fue, miembro del M-19. Para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”.

Lo rollero y cursi pasa, lo embustero no…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com