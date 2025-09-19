"Confirmado: AMLO y Adán lo sabían", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

1.- Sobre la deportación paraguaya del cabecilla de La Barredora, la presidenta Sheinbaum confirmó lo que tanto se negaba: que su predecesor y Adán Augusto López conocieron la conducta criminal del extitular de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena:

Se sabrá, comentó, “en qué momento se dan cuenta que no está cumpliendo con sus funciones y pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador (…). Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el Senador era secretario de Gobernación, participaba en el gabinete y se solicita la destitución, por parte del Secretario de Gobernación y del Presidente entonces, a Merino (Carlos Manuel), que estaba de gobernador, lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones.

2.- El amparo de la justicia federal a Gonzalo y Andrés López Beltrán que los hermanos y su supuesto abogado negaron de inmediato despide tufos de una fabricación morenista con dos objetivos:

a) victimizar al ex y a sus retoños culpando del engaño a la oposición, y

b) justificar la regresiva iniciativa de una nueva Ley de Amparo enviada por Claudia Sheinbaum al Senado, obviar su discusión y que las inconstitucionales mayorías lopezobradoristas en el Congreso la aprueben sin mayor tropiezo y el atraco sea celebrado y aplaudido por “el pueblo” que les es incondicional.

Por primera vez -en casi 57 años de ejercicio periodístico- me entero del otorgamiento de un amparo que nadie solicitó.

El embuste le sirve a la 4t para imputar al destartalado Poder Judicial de la Federación algo así como “la facilidad” con que concede amparos y alzarse con una Ley de Amparo que, como dijo a Manuel Feregrino en Radio Fórmula el ministro en retiro Javier Laynez Potisek (uno de los corridos por la destructiva reforma judicial), “pone en el centro a las autoridades y no a las personas”.

Recordó que el control de constitucionalidad “nació para limitar el poder y garantizar derechos, no para fortalecer a quienes lo detentan”.

Sobre la patraña del no amparo le pidieron su opinión a la Presidenta “por este caso de huachicoleo”.

La mandataria respondió:

“No, ellos dicen que no fueron ellos (…). Ya desmintieron que ellos presentaron los amparos.

- ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Lo hizo el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero…

“Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo (…). Tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué (…). Es parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos (…). ¿Cuál sería el objetivo?, pues desprestigiarlos. Vean hoy a todos los comentócratas, ¿quién se los dicta…?”.

- ¿Sería necesario que ellos presenten algún tipo de queja o busquen que se haga una investigación?

“No. Ya contestaron”.

Y punto.

Carlos Marín

