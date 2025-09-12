"Sigue activo el patíbulo de AMLO", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Ahora como “el detector de mentiras”, la presidenta Sheinbaum adoptó el Quién es quién en las mentiras que inventó López Obrador para tundir los miércoles a medios y periodistas.

La sección es manejada por el exvocero y dijay de AMLO que sigue titereteando a los moléculas en las mañaneras, Jesús Ramírez Cuevas, nombrado por la mandataria su “coordinador de asesores”.

Ayer, el segundo retal de Joaquín López-Dóriga rezó:

MENTIROSOS. Tanto Jenaro Villamil como el traidor de Jesús Ramírez Cuevas utilizan el llamado detector de mentiras de la mañanera, ajeno a la Presidenta, para defender a su antecesor y calumniar a periodistas.

¿Por qué a Villamil solamente lo enmancuernó con el otro sin calificarlo? ¿Por qué llamó “traidor” a Ramírez Cuevas?

“Su lealtad tiene que ser con la Presidenta, pero sólo es leal a López Obrador -me contestó. A ella la engaña, mañana la traicionará”.

-De Villamil nada más pusiste el nombre, parece que sólo por joder…

Se echó a reír. “Pues sí”, admitió, y me uní a su carcajada.

Los dos y otros periodistas venimos afirmando que Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con AMLO y virtualmente ratificado como “encargado del despacho”, por Sheinbaum, usa los medios a su cargo como órganos de propaganda del lopezobradorismo (los canales 11, 14 y 22 de televisión; las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación, así como la red de radio y televisión educativas de otros organismos públicos y permisionados estatales).

La exhibición de Jenaro y Jesús fue motivada por la artera calumnia contra Joaquín en el detector de mentiras de antier.

A propósito del contrabando de combustibles en que están involucrados altos mandos de la Marina, funcionarios y políticos de Morena, López-Dóriga recordó en Radio Fórmula las distintas ocasiones en que AMLO dijo que ninguna “transa” en el gobierno se daba sin que el Presidente lo ignorara y preguntó:

“¿Usted permitió, Presidente, como afirma, esta ‘transa grande, grande, grande’? Porque usted decía que los presidentes lo sabían todo. ¿Usted lo sabía? Pues tiene que haberlo sabido, según su dicho (…). Le reitero, ¿usted le dio el visto bueno a estas transas grandes? ¿Usted lo sabía? Ojalá responda...”.

Pero este miércoles en Palacio Nacional salió mala, perversa y fraudulentamente editado y recortado lo dicho por Joaquín para presentarlo como acusador:

“Algunos comentaristas emprendieron diversas líneas de desinformación. Que el expresidente y el exsecretario de Marina protegieron la red de huachicol fiscal”.

Y para ilustrar la canallada, pero sin el antecedente ni el contexto, pusieron este fragmento de lo dicho por Joaquín:

“López Obrador como presidente sabía todo, sabía todas las transas, se enteraba de todas las transas, le daba el visto bueno a todas las transas. Eso lo decía él…”.

En efecto, Joaquín, esta nueva ruindad apesta a Ramírez Cuevas, Villamil… y López Obrador.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com