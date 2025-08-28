"Bondi: ¿confesión o balconeada?", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

A la presidenta Sheinbaum le causó más interés la mención del director de la DEA, Terry Cole, a Genaro García Luna que la confesión -¿o balconeada?- de la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, en el sentido de que la captura del “Mayo” Zambada se logró con la cooperación de las autoridades mexicanas.

Por eso, afirmó, se han podido llevar ante los tribunales a importantes líderes del narcotráfico:

“Agradecemos a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para traer a todos estos líderes ante la justicia. No daré detalles sobre cada caso”, declaró.

En el “todos” está Zambada, quien en México jamás fue detenido en casi 50 años de delinquir y que, según dijo ante su juez, en los últimos 30 sobornó a “policías, militares y políticos”, de los que durante casi seis López Obrador era presidente.

De manera implícita, lo dicho por Bondi comprende el secuestro y traslado del “Mayo” a EU (con el agravante de al menos dos asesinatos en la casa-trampa de Joaquín Guzmán López) y su detención en Nuevo México por el FBI.

“No daré detalles sobre cada caso”, advirtió Bondi, lo que de ser cierto sería comprensible para no poner en ridículo a dos presidentes mexicanos que han dicho que los gobiernos de Biden y Trump no les responden sus reclamos de cómo rayos fue que Zambada apareció en EU.

El martes, Sheinbaum dijo en su mañanera:

“Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta lo que dijo el director de la DEA: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, el ‘Chapo’ y el tercero el ‘Mayo’?’ O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón”.

Y ayer:

“¿Qué les parece más importante: la casa de Noroña en Tepoztlán o que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?

Y despotricó:

“Pero hacen un escándalo por lo de Noroña, ¿para qué?, para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón…”.

Lo de la mansión de su correligionario Senador se explica porque es más oportuno y periodístico que lo dicho por Cole, pero mucho más importante fue que Bondi reconociera lo que era un secreto a voces y una canija sospecha: las agencias de seguridad gringas operaron el secuestro y traslado del “Mayo” a su territorio con la complicidad (“colaboración”) de las autoridades mexicanas.

Recordaba ayer aquí que Sheinbaum dijo que con EU “hay comunicación en muchos temas (pero), en particular, en este no…”.

Ante la desatada inseguridad en que se debaten los gobiernos cuatroteros, la Presidenta prefiere llevar agua a su molino político.

¿Por qué no hace lo que aquí planteé y le recuerda al fiscal Gertz Manero que debe tomar una declaración ministerial al “Mayo”?

Con su negligencia, ambos pierden la oportunidad de que Zambada tal vez revele que también sobornó a García Luna…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com