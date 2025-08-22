"¿Deserta y asciende Vidulfo Rosales?", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

La sola invitación de Hugo Aguilar Ortiz a Vidulfo Rosales Sierra para que se integre a su equipo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia confirma que el Poder Judicial de la Federación está por entrar en un predecible proceso de chatarrización.

El convidado asegura estar “valorando” la sugerencia, pero su renuncia a la representación legal de los padres de Los 43 por “una cuestión de carácter personal y de salud” permite suponer que le dirá que sí al titular del nuevo Pleno del máximo tribunal constitucional.

Tanto ha exaltado la 4t que el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz es mixteco, que su invitación a Rosales, indígena también pero de la Montaña de Guerrero, crea la ilusión de que los asuntos que se tratarán en la Corte serán sobre todo los que afectan a menos de la sexta parte de la población mexicana (como da a pensar el 1 de septiembre con dos ceremonias de entrega del “bastón de mando” a los ministros de los acordeones).

Vidulfo ya se ha reunido con los próximos integrantes del Pleno lopezobradorista.

Los ilusos pensarán que será en la Corte donde se “resolverá” el caso Ayotzinapa (resuelto esencialmente por la extinta PGR y con puntilloso detalle por la CNDH anterior a Rosario Piedra).

El caso es que Vidulfo sigue los pasos del exlíder narconormalista Manuel Vázquez Arellano (alias Omar García o el Jackie Chan), hoy diputado federal por Morena en su segundo periodo (cuota indigenista), o del exvocero de los deudos, Felipe de la Cruz, quien quiso ser candidato de Morena pero fue bajado.

Al inicio del obradorato soñó ser el nombrado fiscal especial del Caso Iguala, pero López Obrador y el corrosivo GIEI confiaron más en el corrupto Omar Gómez Trejo.

Rosales Sierra compartió el texto de su renuncia en un comunicado al que tituló “En otras trincheras de lucha”, en el que dejó ver su hipocresía.

“No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena… toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.

Escribió también:

“… Seguiré exigiendo que los pueblos indígenas tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

¿Ajá?

Recordemos:

Hace nueve años, Vidulfo fue grabado ilegalmente en una llamada telefónica, donde se le escuchó decir de los padres y familiares de Los 43:

“Pinches indios piojosos”.

En la conversación (al parecer con su esposa), expresó su frustración por tener que cuidar a los deudos durante una gira; se quejó de que no querían recoger sus cobijas ni los platos y esperaban que las mujeres y otros les hicieran todo.

Rosales negó haberlos insultado y dijo que el gobierno, con la filtración de la llamada, quiso “dañar al movimiento”.

De brincar a la Corte, Vidulfo podrá decirles a sus exrrepresentados lo que el tuitero Lord Inario cita: “Ustedes sigan buscando sus huesos que yo ya encontré el mío…”.

Carlos Marín

cmarin@milenioi.com