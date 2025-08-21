"El cambio en la Corte da ñáñaras", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

En su entrevista con Alejandro Domínguez para Milenio tv, la ministra Yasmín Esquivel anunció antier el programa del día de asunción de los nuevos ministros.

Siendo una de las tres francas lópezobradoristas que permanecerán en el nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia pese a que consiguió en tribunales congelar el dictamen de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el plagio de su tesis profesional para titularse de abogada, la señora enumeró:

“El 1 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, ceremonia de bastones de mando en Cuicuilco; a las 4:00, la entrega de bastones de los pueblos indígenas a los nueve de la nueva integración; a las 7:00 de la noche, la toma de protesta de ministras y ministros en el Senado…”.

¿Qué vacilada es esa de los bastones de mando en Cuicuilco y 10 horas después lo mismo a cargo de “los pueblos indígenas”? ¿Qué tiene que ver la dichosa “cosmovisión” precolombina en lo que después fue México con la impartición de justicia en el Siglo XXI?

Dijo también que “no le estorba” que la identifiquen como “ministra de la 4T” y prosiguió:

“…A las 9:30 de la noche, apertura de las puertas de la Suprema Corte, un acto importante porque estas puertas se han mantenido cerradas en los dos años y medio de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña; se cerraron las puertas físicamente cuando llega Norma Piña y ahora la idea es que a las 9:30 de la noche se abra la puerta de la justicia -que pesan cerca de tres toneladas y media-, para que el pueblo de México pueda entrar…”.

¿De verdad se habían cerrado “al pueblo”? ¿Ignora Esquivel que el acceso fue siempre libre para quien se identificara y justificara su ingreso?

Sobre el cierre de las puertas, la insidia se le desparramó al sembrar la calumniosa idea de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández decidió impedirle “al pueblo” el acceso a la justicia.

Oficialista, mezquina y mañosa, omitió la razón de que el cierre fue para proteger a los ministros, al resto del personal y las instalaciones de la rabiosa ira de los piquetes de golpeadores y linchadores del régimen, a quienes López Obrador azuzaba con inaudita saña desde Palacio Nacional porque su candidata, precisamente su amiga plagiaria -esposa del contratista consentido de AMLO, José María Riobóo- perdió la titularidad del Poder Judicial de la Federación ante Piña.

Si nunca vio el mercado callejero que instaló Morena en las escalinatas y frente a la puerta de la Corte para vender muñecos y amuletos de la “cuarta transformación”, bien que le constan las mentadas de madre a coro y la paseada por la Plaza de la Constitución y Pino Suárez del ataúd con un muñeco de cartón remedando la imagen de la ministra Piña.

Zalamera, la suertuda Esquivel remató:

“… y a las 10:00 de la noche es la sesión de instalación, donde tendremos como invitada a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Da ñáñaras imaginar la “justicia” que impartirá el sectario Pleno de los tomboleros y acordeonistas cuatroteros…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com