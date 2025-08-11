"Defienden a un 'originario' bribón", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Para golpear a la Suprema Corte que agoniza, la presidenta Sheinbaum usó una vieja calumnia contra el expresidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y los ministros que le otorgaron el amparo de la justicia federal, tildándolos de “racistas”.

Y es que en los libros de texto gratuitos de la 4t, con base en una grabación telefónica ilegal, a Córdova se le equipara con asesinos multitudinarios por haberse pitorreado de un cacique indígena bribón que lo amenazó con boicotear las elecciones por negarle dinero y diputaciones fuera de las urnas.

En la mañanera del jueves, la sevicia presidencial llegó al grado de exhibir dos veces aquella grabación clandestina:

“…no voy a mentir, ¿eh?, te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Me decía: “Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones” (…). No sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero, no mames. Vio mucho Llanero Solitario, cabrón, con eso de Toro, cabrón (…). Nada más le faltó decir, me cae que le faltó decir: “Yo, gran jefe Toro Sentado, líder, gran nación chichimeca”. No mames, cabrón, no mames…”.

En el libro Proyectos Comunitarios de sexto grado para los ciclos 2023-2024 y 2024-2025, página 246 dedicada a la discriminación y la violencia, se recuerdan la muerte en guillotina de una feminista francesa, los linchamientos de afroamericanos entre finales del Siglo XIX y mediados del XX, el exterminio de casi un centenar de apaches en México, las huelgas y masacres en Cananea y Río Blanco, el genocidio turco en Armenia, la matanza nazi de judíos y otras nacionalidades, el asesinato de Martin Luther King, el genocidio de tutsis en Ruanda y se remata con la mentirosa y miserable frase de que, en 2015, el entonces dirigente del INE “se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

Falso: sólo de un indígena corrupto.

La bajeza es obvia y más escamoteando la razón de la merecida burla y lo ilegal de la grabación.

Sheinbaum justificó así la ruin comparación.

“…resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova en una llamada de teléfono. Lo vamos a recordar…”. Y corrió el audio hasta subtitulado.

“Esta es una llamada de teléfono entre el presidente del Instituto Nacional Electoral y otra persona (…), Esta llamada se filtra en un medio; nadie la negó, es decir, en realidad, ocurrió. Y fíjense nada más lo profundo de esto: el INE, el encargado de llevar a cabo no sólo elecciones, sino de garantizar la democracia -digo ‘democracia’, porque en 2006 no había democracia; en 2012, en la compra de votos, no hubo y muchos otros que podemos platicar aquí-. Pero esa persona (…) platica con un amigo suyo de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo, que eran de un pueblo indígena...”.

Sí, de un pinche cacique indígena, cuyo nombre y detalles de su comportamiento delincuencial se verá esta noche en El asalto… de Milenio televisión…

Carlos Marín

