"La delincuencia promueve la votación", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

El 20 de julio del 22, el entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó en una mañanera de AMLO la captura de Octavio Leal Moncada, “vinculado a la delincuencia organizada”, uno de los principales líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez en Hidalgo, Tamaulipas.

La detención, dijo el divisionario, “se hizo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la de Nuevo León”.

Acusado de doble homicidio, el sujeto fue liberado en noviembre del mismo año y es quien el viernes reciente fue exhibido por la reportera Miriam Moreno, de Radio Fórmula, arengando a un centenar de campesinos del ejido José Delgado a votar en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Ligado al Cártel del Golfo y a políticos de distintos partidos, Leal Moncada fue activo promotor de la candidatura del morenista Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas.

Vale la pena recuperar los deleznables motivos clientelares por los que, según él, debe acudirse a los centros de votación:

“Con esto se va a construir el andamiaje jurídico necesario para que no existan amparos, no existan suspensiones, no existan controversias, no existan impugnaciones para los decretos que nuestra Presidenta y nuestro Gobierno federal y Gobierno estatal promuevan y proclamen. ¿Qué se va a defender? Se van a defender los hospitales que creó el gobierno de López Obrador, las universidades que se crearon, las pensiones a los discapacitados, las pensiones a los adultos mayores, las pensiones a las mujeres solas, las pensiones a los niños, la educación, para todo eso…”.

Y ni siquiera alude a la patraña de que la elección es para dizque acabar con la corrupción y el nepotismo:

“¿Quiénes son los ministros traidores a la patria que quisieron crear un rompimiento constitucional?: Norma Piña, Margarita Ríos-Farjat, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara (y Javier Laynez). ¿Y quiénes fueron los que votaron a favor de la reforma?: Lenia Batres, la señora Yasmín, Loretta Ortiz y Pérez Dayán. Hoy nos toca consolidar a nosotros. ¿Cómo vamos a votar? Pongan atención: Vamos a estar constantemente señalándole a la población cómo se va a llevar a cabo la elección, por medio de un número y no por medio del nombre. No van a votar los partidos. Va a ser un número el que vamos a señalar, por el que vamos a votar. Así va a ser por un número…”.

En la víspera de la elección del 5 de junio de 2022 (mes y medio antes de su aprehensión), amenazó en un mitin de apoyo a Villarreal:

“Que nadie se quede sin votar, hasta la última persona tiene que votar el día de mañana y darles una lección. El destino alcanzará al que traicione, en los municipios donde nosotros tenemos presencia alcanzará al que sea, al que nos traicione tarde que temprano y una orden del destino, no de la justicia, va ser de la justicia humana, de la de nosotros, porque las deudas de sangre se cobran con sangre”.

Este “justiciero” cuatrotero sí que no se anda por las ramas…





Carlos Marín

cmarin@milenio.com