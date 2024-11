"Sheinbaum tiene una salida gloriosa", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma constitucional al Poder Judicial y el anuncio de que tanto él como siete de sus pares en la Suprema Corte renunciarán a partir del 31 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer:

“Ellos lo que están planteando es que se elijan los ministros pero no los magistrados y jueces o las magistradas y juezas. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego… mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. ¿Su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional, y presentan su renuncia para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos, vamos a ver cómo van a votar, a ver si las y los ocho ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver cómo votan…”.

Ofensiva en extremo es la insidia del supuesto principal interés monetario de las renuncias porque los ministros también renuncian a participar en la farsa de la elección popular. Y los haberes de retiro, cabe recordarlo, están previstos inclusive en la destructiva reforma constitucional.

Peor, y ¡chin!: el presidencial comentario se cepilla a su coordinador de Política y Gobierno, el exministro Arturo Zaldívar, cuyo haber de retiro suma 192 mil pesos mensuales (por fortuna Sheinbaum ya no habló de los “700 mil pesos al mes” que calumniosamente decía López Obrador y ella llegó a repetir).

En vez de persistir en la aplicación a rajatabla de la reforma, la doctora debiera aprovechar el planteamiento medular del proyecto de González Alcántara Carrancá: proponerse “un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”.

Sin poner en riesgo la lealtad a su predecesor, bien puede aprovechar el valor político del proyecto para reflexionar y corregir en particular la demencial elección popular de jueces y magistrados, recordando que la de los ministros fue lo principal de la maligna y vengativa ocurrencia de AMLO.

El ex quedaría tranquilo y Sheinbaum en la gloria por haber evitado una previsible y descomunal catástrofe…





Carlos Marín

cmarin@milenio.com