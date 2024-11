"¿A tropezar con la misma Piedra?", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Menuda zarandeada le puso a Rosario Piedra Ibarra el panista Ricardo Anaya el reciente viernes cuando la señora compareció ante el Senado con la cínica pretensión de ser reelecta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que por cinco años ha chatarrizado y puesto al servicio de la 4t:

“Recordará el 7 de noviembre de 2019. Usted participó en una elección aquí. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día por usted?”.

-Pues mire –balbuceó la señora-, ahorita no tengo fresco el dato…

“Yo sí lo recuerdo, mire: votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada, usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea, una por una, uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia en notas periodísticas en todos los medios hoy nos salga que no recuerda el episodio. Pero mire, le voy a entregar, aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted, conscientemente, asumió la presidencia de la CNDH sabiendo que su elección había sido fraudulenta, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, es buena oportunidad para recordárselo”.

Pese a los intentos del oficialismo senatorial por interrumpirlo, Anaya se sobrepuso.

“Hablemos de la legitimidad de ejercicio porque, como no tuvo legitimidad de origen, veamos si la adquirió en el ejercicio: nunca en la historia de la CNDH habían renunciado dos consejos consultivos. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? Hasta el corte de octubre, tres mil 480 contra la Guardia Nacional y la Sedena y en 99% de los casos usted decidió no emitir una recomendación. Claro que está el caso de Heidi Mariana (la menor asesinada en Nuevo Laredo) y es una ejecución extrajudicial. Dos jóvenes en Ciudad Juárez, 25 personas en La Concordia, Chiapas y apenas el 1 de octubre le disparan a 35 migrantes, matan a seis personas, lesionan a 12. ¿Con qué cara, presidenta, viene usted a pedir la reelección cuando fue electa a través de un fraude y cuando en 99% de las quejas relativas a Guardia Nacional y la Sedena decidió no emitir una recomendación? ¿No le da vergüenza venir a pedir el voto?

“Y la prisión preventiva oficiosa: se ha pronunciado el Alto Comisionado de la ONU, hay dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y lo que usted hizo fue abandonar las acciones de inconstitucionalidad, particularmente la 30 de 2019 previas a su llegada y validar algo que en el mundo de los derechos humanos es una clarísima violación a la presunción de inocencia. Pero quizás hoy usted nos pudiera sorprender con una nueva visión sobre la prisión preventiva oficiosa”.

Nanay: como era previsible, Rosario a nadie sorprendió…





Carlos Marín

