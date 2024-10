"El pago es justo y la cultura mestiza", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Claudia Sheinbaum volvió a reprochar que juzgadores en paro parcial siguieran cobrando y renegó de nuevo de la mestiza identidad nacional.

“Son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Muchos de ellos no están de acuerdo. Ahora llevan casi tres meses en paro ¡cobrando! ¡Cómo! ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defienden?", dijo el viernes.

Y el sábado 12 de octubre:

“Nadie nos descubrió, aquí ya había un México desde antes que después se llamó México…”.

Pues sí: antes que México, tampoco fue “colonia” (término internacional que define la era colonial) sino, con el doble de superficie, el Reino de la Nueva España.

“Se conmemora supuestamente hoy el descubrimiento de América. ¿Quién descubrió América? Pues los que vivían en Europa (…). Aquí había grandes culturas (…): los olmecas, los mayas, los teotihuacanos…”.

No: esas se habían extinguido siglos antes de fundarse Tenochtitlan y la cultura posterior resultó del mestizaje.

Y cierto: los europeos descubrieron el continente.

De que la reforma al Poder Judicial “va” lo mandata la Constitución, cuyo sentido profundo ha sido pervertido.

Quienes están en desacuerdo han de ser todos (no “muchos”) los juzgadores, pero no en “ceder” sus puestos, sino porque se les echa a la calle y su paga es merecida: no han dejado de atender los asuntos prioritarios.

¿Cuántos paros ha hecho la eufemística Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sin que el gobierno descuente la irresponsabilidad de sus militantes?

Esa facción cuenta con más de 80 mil activistas en Oaxaca y alcanza unos 300 mil con los de sus enclaves en la capital, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Estado de México y otras entidades, que abandonan a capricho a sus alumnos para ejercer su modus operandi: movilización-negociación-chantaje-prebendas/movilización-negociación…

Pese a representar la parte más deshonrosa del magisterio (las niñas y los niños oaxaqueños ocupan el último lugar nacional en aprovechamiento escolar), la 4t, desde hace seis años, le concedió la contrarreforma educativa, la aldeanización de los programas de estudio y el manejo virtual de la Secretaría de Educación. Su militancia goza de absoluta impunidad, inclusive cuando delinque y vandaliza inmuebles públicos y privados o impide la instalación de casillas y roba o quema urnas electorales).

Con el destructivo capricho -“regalo de despedida” (Mario Delgado dixit)- que se le cumplió al ex, el oficialismo acaba de consumar la cruel “insaculación” de juzgadores con el recurso de feria de la tómbola, activando la dinamitación de la separación republicana de los Tres Poderes.

En el cacareado nuevo “humanismo mexicano” se sortea no sólo el destino de juzgadores y juzgadoras, sino el de más de 43 mil trabajadores que en su mayoría han estado haciendo carrera judicial, iniciadores ellos, hace dos meses, del paro parcial contra la chatarrización de la futura y escalofriante impartición de justicia…





Carlos Marín

cmarin@milenio.com