"AMLO da manotazo y Sheinbaum cede", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Lo sucedido ayer sobre la reforma del Poder Judicial corrobora que cuando a una orden le sigue una contraorden el resultado lógico es el desorden.

El lunes a media tarde, Claudia Sheinbaum informó que, mientras comieron, el presidente López Obrador “estuvo de acuerdo” con ella en que su propuesta se discuta con las facultades de Derecho, las barras de abogados y los trabajadores del sector, ministros y magistrados.

A la mañana siguiente, AMLO urgió a que se acelere el proceso a partir del 1 de septiembre, a fin de que la iniciativa sea aprobada por sus avasallantes mayorías de la próxima legislatura.

La necedad presidencial hizo que Sheinbaum se echara para atrás pocas horas después de concluir la mañanera y lo que pareció un compromiso de diálogo se convirtió en el anuncio de que la incógnita será despejada por una encuesta.

¿Acaso la generalidad de la población es experta en asuntos judiciales?

“Entiendo muy bien que no les guste y empiezan a presionar para ver si hay nerviosismo en los mercados (…). ¿Cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo?”, comentó AMLO, desestimando la preocupación de inversionistas y consultoras que toman en serio la seguridad jurídica.

No tienen confianza en un Poder Judicial sometido por el Ejecutivo, que amenaza con atestar los tribunales de fanáticos lópezobradoristas “elegidos por el pueblo” y habilitados como juzgadores para dizque “impartir justicia”.

“Puede ser que ahora haya estos desajustes, pero se trata de que haya un verdadero Estado de derecho, que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores. Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho”, recalcó el Presidente, y chacoteó:

“No hay problema, no hay problema. Es que ellos estaban acostumbrados al chantaje, ‘Me mantienes los privilegios porque, si no, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación’ y ahí los tenían temblando (…). Para que no haya nerviosismo en el mercado financiero ¿voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial?, ¿vamos todos a ser cómplices y decir ‘que quede así, no le mueva’ porque va a afectar nuestra moneda? Miren: vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda…”.

Doblegada por el fundador e indiscutible líder del movimiento que la llevó a la Presidencia, Sheinbaum desinfló así las expectativas que alentó el lunes:

“Voy a proponer que se haga una encuesta de qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial, cuál es su opinión. Lo vieron en los mítines de la campaña donde preguntaba ‘¿qué opinan de los jueces en México?’ y lamentablemente, porque hay unas honrosas excepciones, la gente tiene una concepción de corrupción del Poder Judicial. Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña…”.

Ayer, el peso que el 3 de junio amaneció a 16.96 por dólar se cotizó en 19.53.

¿Hasta cuándo y hasta cuánto estirará la liga financiera la repentina y contradictoria bipresidencia…?

Carlos Marín

cmarin@milenio.com