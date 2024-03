"Cecilia y su ficha de López Obrador", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Impedida nuevamente de ingresar a Palacio Nacional, Cecilia Flores, la madre buscadora de dos hijos que pretendió entregar una “pala de mando” al presidente López Obrador, alista una provocadora “ficha de búsqueda”: la de quien se niega a recibirla.

Quiso hablar con él porque siendo candidato prometió apoyar a las familias que buscan a sus desaparecidos pero ahora piensa:

“No me van a dejar pasar. No le gusta escuchar verdades, nada más quiere que escuchemos sus mentiras”.

Por lo mismo, advierte, difundirá una ficha de búsqueda de AMLO en las redes y la exhibirá impresa en las inmediaciones de la casa presidencial porque lamenta, ironiza y asegura: “Desapareció al entrar al Palacio”.

Su asedio al Presidente comenzó este lunes:

“Vine a tocar las puertas de Palacio @lopezobrador_ para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, rezó su primer mensaje.

Lideresa de las madres buscadoras de Sonora, lleva nueve años buscando a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, secuestrados en 2015 y 2019 (el menor Jesús también fue levantado con el segundo pero fue liberado).

-Ceci Flores está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando -le avisaron este lunes a López Obrador.

“¡Ah!, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí...”, respondió.

-¿No va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexenio?

“Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”, prometió de prisa, dando por concluida su mañanera… pero faltó a su compromiso pese a que Cecilia volvió a plantarse ante Palacio con un atuendo especial y mensajeando:

“¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_? Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido. Le urge saber lo que pasa aquí afuera”.

(La única buscadora que AMLO ha recibido es a Estela de Carlotto, cofundadora de Las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina).

“Dijo él que la prioridad serían los desaparecidos, que la prioridad serían las víctimas, que el Palacio sería la puerta a todas víctimas por igual, pero nos quedó a deber todas las promesas”, reprochó Cecilia.

Su caso ilustra la falta de empatía presidencial con todo tipo de víctimas, lo mismo padres de niños con cáncer que demandan medicinas que mujeres manifestándose contra las violaciones a sus derechos y los feminicidios, o los damnificados en Acapulco, con quienes ha evitado reunirse.

Con los desaparecidos -van 52 mil durante su gobierno-, sigue empeñado en que “se depuren” y disminuyan las cifras globales y sobre todo las de su sexenio, y ha sido tan desdeñoso y despreciativo con las organizaciones de buscadoras que en agosto del año pasado aseguró que nada les debía y que sus reclamos eran pura “politiquería…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com