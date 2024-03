"…Y peor si la FGR no responde", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

A propósito del normalista de Ayotzinapa muerto por policías de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía el viernes únicamente la versión del gobierno de su correligionaria Evelyn Salgado y pareció darle crédito, en el sentido de que “dos” (eran tres) jóvenes iban en un “carro con reporte de robo” que no se detuvo en “un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla (…). Dicen los policías que los muchachos disparan, responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven…”.

Informó que “en el gabinete de seguridad” se decidió solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción del caso “para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió…”.

Ayer, sin embargo, de manera categórica desmintió a las autoridades estatales:

“Lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven y a sus amigos. No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada, no permitimos la impunidad…”.

-¿Fueron policías?

-Todavía no quiero adelantar, pero, sí: no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes; ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General (...). Esto se dio por un abuso de autoridad…

La tragedia ocurrió a las 8:40 de la noche del jueves y a las 2:00 de la mañana del viernes, ante reporteros, el secretario general de Gobierno, el director de Gobernación y el de Seguridad (Ludwig Marcial Reynoso, Francisco Cisneros y Rolando Solano) aseguraron que sus policías respondieron a “una agresión” ante “un hecho fortuito, completamente fortuito y delictivo”.

Así las cosas, abundan interrogantes de imperativa respuesta:

-Aunque abundan testimonios vecinales y como confirmó AMLO, había un retén policiaco (“que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla”), pero esto es negado por los estudiantes y representantes de la normal de Ayotzinapa, se impone demostrarse si lo había o no.

-Si de noche en la carretera los policías avistaron un vehículo “con reporte de robo”, ¿cómo pudieron detectarlo?

-¿Cuáles son sus características y legítima propiedad más allá de que los normalistas acostumbran secuestrar todo tipo de vehículos?

-¿Realizó peritajes la Fiscalía guerrerense?

-¿Qué contiene la “carpeta de investigación” que debió abrir esa misma noche?

-¿Por qué no se preservó la escena del crimen?

-¿Dónde ha sido disparada la pistola “descubierta” o “sembrada”?

El reportero de Milenio Jorge Martínez comentó en el noticiario que conduce Alejandro Domínguez que el informe de la necropsia presenta un espacio en blanco en el rubro 35 sobre tóxicos en el cuerpo de Yanqui Kothan Gómez Peralta.

¿Qué explicación da la FGR a su omisión?

-¿Cuál es el sustento legal de la FGR para atraer el caso? ¿Su Ley Orgánica, la del Poder Judicial de la Federación o el Código Nacional de Procedimientos Penales…?

CARLOS MARÍN

cmarin@milenio.com