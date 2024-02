"Narcointrigas, AMLO y Zaldívar", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

1.- De no exhibir los videos que refiere ni documentos demostrativos, The New York Times habrá publicado un reportaje carroñero más, sin otro sustento que versiones de fuentes anónimas de la DEA y narcotraficantes para propinar otro periodicazo contra el presidente López Obrador.

Para el mandatario, sin embargo, los testimonios de sanguinarios, probados y confesos delincuentes valen contra Genaro García Luna y sus adversarios políticos pero no si el calumniado es él.

Tuiteó el 12 de marzo de 2014:

“El caso Monex y la declaración del agente de la DEA, acerca de que El Chapo financió la campaña de EPN, no deben quedar en el olvido”.

Debiera entender que las agencias gringas investigan lo que sea que suponen arriesgue la seguridad de su país, pero lo importante de la nueva entrega del NYT sobre supuesto narcofinanciamiento de su campaña en 2018 (como la de 2006) fue desestimado por el gobierno estadunidense, sobre todo porque la agencia no pudo establecer alguna conexión directa con el mandatario mexicano y el gobierno de Biden ya dijo ayer que no hay una investigación en su contra.

2.- Arturo Zaldívar negó de manera rotunda (en la única entrevista que dio con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula), haber presionado a jueces para conseguir sentencias favorables al Poder Ejecutivo, como afirmó AMLO el día anterior.

Atribuyó a “problemas de lenguaje” del primer mandatario las expresiones que lo pintaron como su virtual agente encubierto en la Suprema Corte de Justicia.

“Nunca le hablé ni he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle, que fallara un asunto en un sentido o en otro”, aseguró.

Lo que López Obrador dijo el miércoles fue que, frente a sucesos como el de la excarcelación de Emilio Lozoya (no exoneración porque sigue sujeto a proceso) “y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto (…). Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos…”.

Afirmó también que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pretextando la independencia judicial, ha dado a los jueces “licencia para robar, para hacer lo que quieran…”.

Benévolo, Zaldívar sostuvo que no estaba descalificando lo dicho por el presidente:

“Solo digo que quizá la manera como lo expresó, o no ser experto en la materia, con la información que él tenía, lo expresó de esta forma, pero no está diciendo nada distinto. Creo que se refiere a que había diálogo” entre ambos Poderes. “Lo que sí hicimos fue procesar las quejas, pero sí defendimos el poder judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban jueces y juezas, se compartieran o no”.

Lo que queda claro es que AMLO, con total impunidad, hace y deshace la honra de quien sea…

